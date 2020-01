Foto: Hosams un Linda Abu Meri bauda atpūtu Dubaijā

View this post on Instagram

Kad 3 mēneši nodzīvoti bez saules, jāsteidz noķert mazliet gaismas un siltuma... ar klusu cerību, ka Latvija mūs drīz sagaidīs ar baltu sniegu! Vieta, kur vienmēr gribas atgriezties, ir AAE. Te gan daudz draugu un ģimenes locekļu, gan draudzīga tauta. Un, protams, ne tikai saule, jūra un debesskrāpji, bet arī nerimstoša naktsdzīve. Novēlu visiem saulainas brīvdienas un daudz enerģijas!☀️

