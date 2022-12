Jauns skandāls: Harijs un Megana atkal 'piesaka karu' britu karaļnamam

8. decembrī pie "Netflix" servisa lietotājiem nonāks jauns dokumentālais seriāls "Harijs un Megana", kas sola daudz intīmāk vēstīt par slavenā pāra dzīvi britu karaļnamā un tā intrigām. Skandālu izraisījis jau pats seriāla reklāmas rullītis – tas laists klajā brīdī, kad Velsas princis un princese ieradušies oficiālā vizītē ASV.

Jaunā seriāla reklāma liecina, ka princis Harijs un viņa mīļotā sieviete Megana Mārkla acīmredzami nevēlas nekādu pamieru ar karalisko ģimeni pat pēc Elizabetes II nāves. Gluži otrādi, avoti karaļnamā lēš, ka filma ir jauns "kara pieteikums" no pāra puses, raksta "Mail Online".

Harijs un Megana, kuri pirms aiziešanas no karaliskās ģimenes oficiālajiem pienākumiem bija Saseksas pirmais pāris, nievājoši tiek saukti par "kardašjaniem" jeb tādiem cilvēkiem, kas aizņemti tikai paši ar sevi un noskaņoti ar šādu slavu pelnīt naudu.

Jaunā seriāla reklāmas rullītī līdzās desmitiem privātu fotogrāfiju skan aizkadra balss: "Neviens neredz to, kas notiek aiz slēgtām durvīm", un redzama Megana raudot. Tīzeris liek noprast, ka filma atspoguļos neglītas lietas, ar kurām karaļnamā saskārusies viņa un princis Harijs.

Britu mediji vēsta arī par brīdi, kurā tīzeris laists klajā – tas notika šajā otrdienā, kad Velsas princis Viljams un Velsas princese Katrīna pirmo reizi kopš 2014. gada oficiālā vizītē apmeklē ASV. Viljams tur pasniedz vides glābšanas projekta "Eartshow" balvu un tiekas ar virkni augsta ranga cilvēku.

"Mail Online" raksta, ka šādu gājienu no Harija un Meganas puses karaļnamā vērtē kā necieņu. "Veslas prinča un princeses augsta līmeņa brauciens uz štatiem notiek, lai izgaismotu vides jautājumu krīzi, bet Saseksas princis to izmanto, lai radītu drāmu un pievērstu uzmanību sev. Viņi pēc tā ļoti alkst. Šī ir plānota publiciātes akcija," tabloīdam izteicies kāds karaļnamam tuvu stāvošs cilvēks, kurš piebilda, ka Harijam un Meganai ir vairākkārt lūgts saglabāt savu privātumu.

"Kamēr velsieši turpina pildīt savus tiešos pienākumus, saseksieši ir apņēmības pilni atgādināt par sevi. Un, protams, domājot par ienesīgumu," izteicies viņš.

Skandalozais pāris klusēt nevēlas. Lielu ažiotāžu pirms dažiem gadiem izraisīja viņu intervija Oprai Vinfrijai, kurā Megana liecināja par rasismu britu karaļnamā, un jaunā filma sola vēl citas atklāsmes.

Jau vēstīts, ka Saseksas princis Harijs un viņa kundze Megana "atdalījās" no britu karaļnama 2020. gada sākumā, atsakoties no savu pienākumu pildīšanas un pārceļoties uz ASV. Būdams Amerikā, princis Viljams savu jaunāko brāli nav saticis, – starp abiem jau vairākus gadus ir saspīlētas attiecības; silta draudzība nepastāv arī starp Meganu un Velsas princesi Katrīnu.

Jaunā "Netflix" seriāla reklāmas materiāls:

Harry & Meghan. A Netflix Global Event. Coming soon, only on Netflix. pic.twitter.com/ysxaCcESP4