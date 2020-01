Krievu balerīna Voločkova kacina nelabvēļus ar mākslinieciskiem špagatiem

View this post on Instagram

Всегда на высоте! И в шпагате, являющемся элементом моей профессии.💃А Вы так можете? 🐣#анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #мир 🐣

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Jan 4, 2020 at 2:57am PST