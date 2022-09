'Latvenergo' bijušais šefs Žīgurs tagad strādā par taksometra šoferi

Bijušais "Latvenergo" vadītājs Āris Žīgurs tagad izvadā "Bolt" aplikācijas klientus un ir darba ņēmējs SIA "AB Taxi", kas sadarbojas ar "Bolt", noskaidroja portāls "Delfi".

Enerģētikas eksperts, kurš 2010. gada līdz pat 2020. gadam bija AS "Latvenergo" valdes priekšsēdētājs, bet iepriekš no 1996. gada līdz 2010. gadam vadījis AS "Rīgas siltums", šobrīd vada taksometru. Kā saka pats Žīgurs, "labāk ir darīt to, nekā nedarīt neko".

Sarunā ar "Delfi" Žīgurs pauž, ka par taksistu strādā jau vairākus mēnešus un viņam šī ir piepelnīšanās iespēja, nevis maizes darbs. "Tas ir ļoti labs darbs! Tikšanās ar cilvēkiem, sarunas," viņš saka un piebilst, ka no klienta ir atkarīgs tas, vai viņš ir mutīgais šoferis, vai vairāk klusētājs. Runājot par finansiālo ieguvumu, Žīgurs skaidro, ka "tas ir daudz labāk, nekā nenopelnīt neko".

Taksista darbu saucot par piepelnīšanos, Žīgurs tomēr nav gatavs stāstīt, kas šobrīd ir viņa pamata darbs. Jāpiebilst, ka šogad februārī bijušais "Latvenergo" vadītājs nodibināja SIA "AZ EV", kura vienīgais dalībnieks un reizē arī amatpersona ir Āris Žīgurs. Uzņēmums nodarbojas ar konsultācijām.

Vaicāts, vai arī viņu uztrauc gaidāmā smagā ziema saistībā ar resursu sadārdzināšanos, Žīgurs atbild apstiprinoši. Uz jautājumu, ko pats darītu citādāk, ja joprojām būtu augsta līmeņa vadītājs, viņš skaidro: "Droši vien daudz laicīgāk domātu par kurināmā iepirkumiem, par gāzes iepirkumiem. Jo tā situācija, kāda ir šobrīd, ir neapskaužama."

Jau vēstīts, ka 2020. gadā "Latvenergo" valdes priekšsēdētāja amatu Žīgurs atstāja pēc skandāla, kad raidījums "DeFacto" izgaismoja tā dēvētās Taureņu pirts sarunas. 2020. gada septembrī "Latvenergo" padome uzsāka pārbaudi par to, vai 2015. gadā uzņēmums izrādīja labvēlīgu attieksmi pret Māri Martinsonu un ar viņu saistītiem uzņēmumiem un personām. Žīgurs vispirms neitralitātes nodrošināšanai devās atvaļinājumā līdz 30. oktobrim, un atvaļinājuma beigās iesniedza atlūgumu.

Veiktā pārbaude nesniedza papildu faktus, kas prasītu turpmāku krimināltiesisku vērtējumu. Tomēr "Latvenergo" padomes priekšsēdētājs Ivars Golsts uzsvēra, ka pārbaudes laikā konstatēti korporatīvas ētikas noteikumu pārkāpumi, un, pēc viņa teiktā, valdes priekšsēdētājam nebija jāpiedalās noteiktās sarunās.