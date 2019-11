Madara Kiviča oficiāli izšķīrusies no vīra un gatavojas mainīt uzvārdu

Par brīvu sievieti šoruden atkal dēvējama fitnesa un veselīga dzīvesveida entuziaste, divu meitu mamma Madara Kiviča – beidzot oficiāli izšķirta viņas un mūziķa Andra Kiviča laulība, kas tika noslēgta 2012. gada 14. februārī.

"Jau tuvākajā laikā man un manām meitām būs atšķirīgi uzvārdi. Tas ir ļoti rūpīgi apdomāts lēmums," izdevuma "Privātā Dzīve" jaunākajā numurā pastāstījusi Madara.

Lai gan sākotnēji izskanēja versija, ka Madara pēc šķiršanās atgriezīsies pie sava agrākā uzvārda Nipere, viņa tomēr pārdomājusi.

"Savu līdzšinējo uzvārdu Kiviča nemainīšu pret to, kas man bija pirms kāzām, – Nipere. Esmu izvēlējusies to nomainīt pret savas dzimtas uzvārdu. Tas būs mana vectētiņa uzvārds – māksliniecisks, tāds, kas jau no agras bērnības man ir ļoti paticis. Domāju, tas ir atbilstošs manai personībai, jo arī es dziļi sirdī jūtos mākslinieciski. Protams, ikdienā pildu klasiskās lomas, kādas ir ikvienam no mums, bet, paejot no tā visa mazliet malā, savu patieso būtību izjūtu tieši mākslā. Manuprāt, katram cilvēkam vajag rīkoties tā, kā viņš jūtas vislabāk. Lai arī cik neērti tas dažreiz būtu," savu nostāju paudusi Madara.

Tiesa, kā norādījusi Madara, uzvārda maiņa notiks nedaudz vēlāk, jo viņa šobrīd esot ļoti aizņemta. "Katru dienu no sešiem rītā līdz vienpadsmitiem vakarā skrienu no viena darba uz otru, tam visam pa vidu menedžēju arī meitu lietas," tā Kiviča nu jau bijusī sieva.