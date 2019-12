Maija Rozīte-Krištopane apbur ar sievišķīgu tēlu

View this post on Instagram

#ilovemaija @maija_riga ♥️ vēl jo vairāk tādēļ, ka pati sev māku vien zirgasti sasiet! 😅 ~~~~ @ms.paprika ты лучшая!! 💆🏼‍♀️💃🏼👸🏼💯💋~~~~ #notsponsored

A post shared by Maija Rozīte - Krištopane (@maijarozite) on Dec 10, 2019 at 1:49am PST