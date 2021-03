'Neticu nevienam Meganas vārdam!' Pīrss Morgans krīt TV skatītāju nežēlastībā

Lielbritānijas viens no populārākajiem TV raidījumu vadītājiem Pīrss Morgans pēc Meganas Mārklas intervijas Oprai Vinfrijai šova "Labrīt, Lielbritānija!" ēterā pirmdien paziņoja: "Es neticu nevienam viņas vārdam" un pameta studiju. Viņš pagaidām nav ēterā atgriezies.

Britu telekanāls "ITV" pāris dienu laikā saņēmis 41 000 skatītāju sūdzību par Pīrsa Morgana pausto viedokli pārraidē "Good morning Britain". Pēc tam, kad svētdien telekanālā CBS izskanēja Opras Vinfrijas saruna ar princi Hariju un Meganu, rīta pārraidē Morgans asi kritizēja Meganu, bet pēc tam TV studiju pameta, ziņo BBC.

Otrdien un trešdien rīta šovs notika jau bez Morgana piedalīšanās, viņu aizstājot citam vadītājam. Pagaidām nav zināms, kas varētu pastāvīgi aizstāt Morganu, un vai viņš pats atgriezīsies šova vadīšanā.

Bet Morgans sociālajā tīklā "Twitter" turpina skaidrot savu nostāju, piesaucot arī vārda brīvību. "Pirmdien es teicu, ka neticu Meganas paustajam Opras šovā. Man bija laiks šo viedokli apdomāt, un es joprojām neticu," pauda Morgans, saņemot gan kritikas gūzmu, gan atbalsta vārdus. Morgans publicējis arī Vinstona Čērčila citātu par vārda brīvību.

On Monday, I said I didn’t believe Meghan Markle in her Oprah interview. I’ve had time to reflect on this opinion, and I still don’t. If you did, OK. Freedom of speech is a hill I’m happy to die on. Thanks for all the love, and hate. I’m off to spend more time with my opinions. pic.twitter.com/bv6zpz4Roe