No skolotājas līdz ASV pirmajai lēdijai. Kas ir Džo Baidena kundze Džila?

Nedēļas nogalē tapa zināms, ka demokrāts Džo Baidens kļuvis par ASV 46. prezidentu, augstajā amatā nomainot republikāni Donaldu Trampu. Baltajā namā turpmāk saimniekos Baidenu ģimene. Kas stāv aiz jaunievēlētā prezidenta muguras?

Par to, ka Džo Baidens oficiāli nosaukts kā ASV prezidenta amata kandidāts, viņa kundze Džila uzzināja, stāvot tukšā klasē, kur viņa deviņdesmitajos gados mācījusi angļu valodu. Pēc tam Džila meta darbus pie malas un aktīvi piedalījās Baidena vēlēšanu kampaņā. Janvārī viņa būs kļuvusi par ASV lielvaras pirmo lēdiju.

Džo un Džila Baideni apprecējās 1977. gadā, turklāt Baidenam tas nenācās viegli – Džila bija noraidījusi pat piecus viņa bildinājumus, raksta raidorganizācija BBC. Abiem tā bija otrā laulība.

Džila Treisija Džeikobsa piedzima 1951. gadā Ņūdžersijā un bija vecākā no piecām meitām ģimenē. Džilas tēvs bija bankas darbinieks, bet māte – mājsaimniece. Ģimene pārcēlās uz Pensilvānijas štatu, kur viņa pabeidza skolu un sāka studēt modes jomu, taču studijas drīz vien pameta. Viņas pirmais algotais darbs – viesmīle 15 gadu vecumā. Džilai vienmēr ļoti patikusi angļu valoda, un 1969. gadā viņa arī ieguva augstāko izglītību kā šīs valodas skolotāja.

Jau pēc gada Džila Džeikobsa apprecējās. Viņas izredzētais – futbolists Bils Stīvensons. Laulība ilga tikai piecus gadus, un oficiāli tika šķirta tad, kad Džila jau bija nopietnās attiecībās ar Džo Baidenu. "Iepriekš biju satikusies ar citādākiem puišiem, kuri valkāja džinsus un t-kreklus. Kad Džo nostājās manu durvju priekšā sasodīti elegants, man šķita: nē, šis nemūžam neizies cauri," pirmos randiņus ar Baidenu atceras Džila. Pašā pirmajā randiņā abi gājuši uz kinoteātri Filadelfijā, un Baidens draudzeni apbūris ar manierēm un šarmu. "Pēc tam savai mammai teicu: es laikam beidzot esmu sastapusi īstu džentlmeni," 2008. gadā viņa teica izdevumam "Vogue".

Leģenda vēsta, ka Baidens savu nākamo sievu ieraudzījis uz kāda reklāmas plakāta autobusu pieturā, jo tolaik Džila piepelnījusies kā modele. Abus 1975. gadā iepazīstinājis Džo brālis Frenks, kurš Džilu pazinis no koledžas laikiem.

Zīmīgi, ka Baidens ir deviņus gadus vecāks par Džilu, un aiz muguras viņam bija ļoti sāpīga pieredze privātajā dzīvē, proti, Baidena pirmā sieva un trīs bērnu māte, skolotāja Neilija Hantera gāja bojā autokatastrofā 1972. gadā. Avārijā dzīvību zaudēja arī Baidena meitiņa Naomi, un viņš palika viens ar diviem maziem dēliem – Hanteru un Džozefu, kuri nelaimē izdzīvoja.

Džila pret šo ģimenes traģēdiju attiecās ar pietāti, tāpēc arī tik ilgi vairījusies pieņemt Baidena bildinājumu. Viņai pašai bijis jābūt drošai, ka laulība būs stabila, jo ar Baidena dēliem Džilai izveidojušās ļoti sirsnīgas un pieķeršanās pilnas attiecības, mazie Baideni Džilu pieņēmuši kā savu mammu. 1981. gadā pasaulē nāca Džo un Džilas kopējais bērns, meita Ešlija, kurai tagad ir 39 gadi, viņa darbojas cilvēktiesību jomā un mantojusi interesi arī par modi.

Baidenu kopdzīvē bija vēl viena traģēdija: 2015. gadā 46 gadu vecumā nomira vecākais Baidena dēls Džozefs. Viņu – juristu un politiķi, arī demokrātu pārstāvi – pieveica smadzeņu vēzis. "USA Today" vēsta, ka tieši sēras par zaudēto dēlu likušas Baidenam pieņemt lēmumu tomēr nekandidēt prezidenta vēlēšanās 2016. gadā. Džilai Baidenai padēla nāve bija smags pārdzīvojums. Lai gan Džila tā arī netika Baidena dēlus oficiāli adoptējusi, viņi Džilu uzskatīja par savu māmiņu.

Joe is a father. A grandfather. A brother. A husband. A partner. We need leadership that looks out for us, the way Joe looks out for his family.

You deserve leadership worthy of you. Honest leadership to bring us back together.

That’s Joe. pic.twitter.com/8xiFxOsOuK