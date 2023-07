Norvēģijas komunistu līderis veikalā nozog dārgas saulesbrilles

Norvēģijas Sarkano sociālistu partijas līderis Bjērnārs Moksness pieķerts zādzībā veikalā Oslo lidostā – politiķa rokas pastiepās pēc "Hugo Boss" saulesbrillēm un viņš tās paņēma sev. Moksness tagad atkāpies no partijas vadītāja amata, ziņo "Politico".

Zādzība notika 16. jūnijā Oslo lidostas beznodokļu veikalu zonā. Videokameru fiksētais Mosknesa noziegums ātri izplatījās internetā, un tad politiķis paņēma slimības lapu, devās slimošanas atvaļinājumā. Tomēr pirmdien, 24. jūlijā, Moskness, būdams kreisā spārna līderis, paziņojis par atkāpšanos no partijas vadītāja amata.

Dienu pirms plānotās atgriešanās no slimošanas viņš atzina zādzību un atkāpās no amata, tomēr nenolika parlamenta deputāta pilnvaras.

"Daudzi man jautā, kā es varēju izdarīt kaut ko tik stulbu. Pēdējo nedēļu laikā es pats to esmu sev vaicājis daudz reižu. Man nav adekvāta izskaidrojuma," komunistu līderis rakstīja "Facebook".

Politiķis piebilda, ka plāno turpināt darbu Sarkanā partijā un deputāta amatā. Norvēģijas kreisā spārna partijai parlamentā ir astoņas vietas. Moskness šo partiju vadīja 11 gadus.

Norway: Reds socialist party leader & Kremlin asset Bjørnar Moxnes stole Hugo Boss sunglasses at an airport store. He resigned as party leader but is trying to remain in the parliament. Moxnes is adamantly against military support for Ukraine and the European Union. pic.twitter.com/5ws4FTQTFM