Paparaci foto: Princis Harijs atgriežas Kanādā pie sievas un dēliņa

Janvāra pirmajā pusē daudzus šokēja Lielbritānijas prinča Harija un viņa laulātās draudzenes Saseksas hercogienes Meganas paziņojums, ka viņi nolēmuši samazināt savu lomu karaļnama pārstāvēšanā. Drīz pēc tam Megana devās uz Kanādu, bet viņas vīrs palika dzimtenē, lai nokārtotu formalitātes ar savu ģimeni. Šonedēļ viņš beidzot ieradies Ziemeļamerikā pie sievas un dēliņa Ārčija Harisona.

Izdevums "The Guardian" vēsta, ka Harijs un Megana savu ģimenes ligzdiņu nolēmuši vīt Kanādā. Tur viņi sāks savu "jauno dzīvi" prom no karaliskās ģimenes.

Pēdējās nedēļas Harijs pavadīja Lielbritānijā, kur skaidrojās ar savu ģimeni un centās rast kompromisus un risinājumus, lai viņš un Megana varētu uzsākt neatkarīgu, patstāvīgu dzīvi. Savukārt šīs nedēļas sākumā princis mērojies ceļu uz Kanādu, lai beidzot satiktu sievu un dēlu.

Ārzemju mediji publicējuši paparaci foto, kuros Harijs kopā ar miesassargiem iemūžināts Vankūveras lidostā. Tiek vēstīts, ka viņu pie lidmašīnas jau gaidījusi automašīna, kas princi tālāk nogādājusi pie ģimenes.

Jāatzīmē, ka Harijs, Megana un viņu astoņus mēnešus vecais dēliņš arī Ziemassvētkus pavadīja Ziemeļamerikā. Princis ar laulāto draudzeni janvāra sākumā atgriezās Londonā, bet viņu atvase tikmēr palika Kanādā.

Pēc tam, kad pāris 8. janvārī izplatīja paziņojumu par lēmumu atvienoties no karaliskās ģimenes, Megana atgriezās Kanādā pie dēla. Savukārt Harjis palika Lielbritānijā. Pāris savā paziņojumā arī informēja, ka pārtrauks ilgi uzturētās attiecības ar presi. Mediji ziņoja, ka Saseksas hercogs un hercogiene pirms tam šo lēmumu nebija saskaņojuši nedz ar karalieni Elizabeti II, nedz Harija tēvu princi Čārlzu.

Bekingemas pils pagājušajā sestdienā pavēstīja, ka Harijs un Megana ar karalieni panāktās vienošanās ietvaros atteiksies no karaliskajiem tituliem un valsts finansējuma, kā arī atmaksās 2,4 miljonus sterliņu mārciņu, kas no nodokļu maksātāju līdzekļiem tika iztērēti, lai netālu no Vindzoras pils atjaunotu Frogmoras kotedžu, kurā princis mitinājās ar sievu un dēlu.

Britu laikraksti šo epopeju jau ironiski nodēvējuši par "Megsitu".

Uzrunā aizvadītajā nedēļā princis pauda skumjas un bēdas par to, ka viņam un sievai nācies pieņemt šādu lēmumu.