Pirms 7 gadiem traģiski mirušā Pola Vokera meita publisko līdz šim neredzētu video ar tēvu

Traģiski bojāgājušā amerikāņu aktiera Pola Vokera meita Medova pasaulei parādījusi sirsnīgu video, kurā redzams viņas tēvs.

21 gadu vecā Medova Reina Vokere vietnē "Instagram" ievietojusi īsu video, kas uzņemts laikā, kad aktieris vēl bija dzīvs.

Kā zināms, filmu sērijas "Ātrs un bez žēlastības" galvenais aktieris Pols Vokers mira 40 gadu vecumā Kalifornijā, viņa drauga vadītajai "Porsche" ciešot smagā avārijā. Bojā gāja gan automašīnas īpašnieks, gan aktieris.

Avārija notika 2013. gada 30. novembrī.

Septiņus gadus pēc tās Vokera meita Medova publiskojusi līdz šim vēl neredzētu "mājas" video, kurā visā krāšņumā atklājas mirušā aktiera sirsnība un mīlestība uz meitu.

Īsajā video meita nobiedē Vokeru, taču pēc tam abi sirsnīgi apskaujas.

Medova ir Vokera vienīgā meita, un viņai arīdzan pienācās viss tēva atstātais mantojums vairāk nekā 18 miljonu ASV dolāru apmērā.

View this post on Instagram A post shared by Meadow Walker (@meadowwalker) on Apr 7, 2020 at 2:23pm PDT

Pieminot tēvu, Medova savos sociālo tīklu kontos ik pa laikam ievieto attēlus ar tēvu un savu bērnību.

Pols Viljams Vokers dzimis 1973. gadā Glendeilā, Kalifornijā un audzināts kā mormonis. Aktiera karjeru viņš vecāku ietekmē uzsācis jau kā zīdainis, divu gadu vecumā reklamēdams autiņbiksītes "Pampers".

Televīzijas un kino filmās Vokers piedalījies kopš 12 gadu vecuma, bet pasaules slavu iemantoja 2001. gadā ar Braiena O'Konnera lomu filmā "The Fast and the Furious".

Tā izrādījās finansiāli ārkārtīgi veiksmīga, tāpēc ir uzņemti vēl seši turpinājumi, no kuriem Vokers nepiedalījās tikai vienā filmā. Nākamajā gadā uz ekrāniem iznāks filmas septītā daļa, kas, kā nu kļuvis zināms, ir Vokera pēdējā loma pirms nāves.

Vēl Vokers piedalījies tādās pazīstamās filmās kā "Eight Below", "Flags of Our Fathers", "Takers", "Into the Blue", "Vehicle 19" un vairākās citās.

Vokers bija aizrāvies ar jūras bioloģiju, viņš aktīvi piedalījās dažādos labdarības pasākumos, nav bijis precējies, bet ir nu jau 21 gadu vecas meitas Medovas tēvs.