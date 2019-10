Raibi foto: Populāri latvieši bauda zelta rudeni

View this post on Instagram

🍁Kad vakar te vēlējos vienu bildi manam Siguldas šī gada zelta rudens atmiņu albumam, mana pieaugusī meita teica : “Mam, nu te taču bildējas tikai bērni!🙈😀” 🍁Un es aizdomājos.... Par to laiku, kad es tāda biju👧Kādam šī vieta ir tikai tūrista burts S - #sigulda ar izsaukuma zīmi un ķeksītis viņa rudens maršrutos , taču man šī ir viena no iespējams visvisvissvarīgākajām vietām dzīvē🍁, jo esmu SIGULDIETE un vienmēr sirdī tāda arī palikšu 🙏🏼 🍁Te ir manas mājas. Mana Sprīdīša “laimīgā zeme”, kurā pavadīju 14 gadus un kurā zināju teju katru ielu, taciņu, celiņu un pagalmu. 🍁Lai Jūs saprastu, sāksim visu pēc kārtas. Es piedzimu @sigulda ... pagājušā gadsimta septiņdesmitajos😂 un tas notika aptuveni 700 m no šīs vietas un mani pieņēma mana omīte, kas slimnīcā strādāja par vecmāti🤱 🍁Mans bērnudārzs atradās 600 m pa labi no šejienes un mamma mani katru rītu pusaizmigušu veda pie rokas uz turieni no 2-6 gadu vecumam👩‍👧 🍁Tieši te, šīs pasakainās slēpošanas trases vai gravas ( kā mēs to dēvējām ) augšpusē, kopā ar audzinātāju mēs pastaigas laikā atradām uz akmens atstātu nosistu odzi🐍, visi sākām spiegt un kliegt un audzinātāja paņēma zaru un nometa to lejā gravā🤭 🍁Lieki teikt, ka man pēc tam tur bija bail katru reizi, kad gājām lejā, jo arī zalkšu gravā bija daudz, īpaši jau vizbulīšu ziedēšanas laikā. 🍁Lejā bija kombināts, kur septiņdesmitajos ražoja konfektes Gotiņa un vienreiz, kārtējās pastaigas laikā, smagajai mašīnai, kas jau sapakotās konfektes veda uz pilsētu, bija attaisījusies augstā piekabe un pāris kastes bija izkritušas🍬🍬🍬 Jūs nevarat šo pat iedomāties - vesela bērnudārza grupiņa, kas ceļa putekļos ar JAU pilnām mutēm metas sadalīt un visiespējamajās vietās, noģērbtās jakās sastūpāt končas un audzinātāju, kas uz to visu bezcerīgi noskatās🤪🤣Un šādu #siguldaaizrauj bērnības un pusaudžu laika stāstu man ir.... desmitiem🤣👌 Zaļumballes pilsdrupās, vasaras ar ūdensslēpēm pie Gaujas un Umurīša ezera, makšķerēšana ar tēti, gari pārgājieni, pazušana mežā, ogu, sēņu lasīšana un protams - @spvidusskola , @siguldasdevons ( kādreizējais kultūras nams , kurā sāku dejot baletu 4 gados un turpināju tautiskās dejas līdz pat 14 gadiem). Turpinājums 🔜

