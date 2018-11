Seksa video narkotiku reibumā: skandālu izraisa Kardašjanas vaļsirdīgā atzīšanās

Pasaulei par sevi atkal atgādinājusi 38 gadus vecā amerikāņu TV šovu zvaigzne un sabiedrības dāma Kima Kardašjana – viņa vaļsirdīgi atzinusies, ka savulaik lietojusi narkotikas un aizliegto vielu iespaidā piedalījusies pornofilmas uzņemšanā.

Tie, kuri seko līdzi notikumiem pasaules šovbiznesā, noteikti ir dzirdējuši par Kardašjanas ceļu uz žilbinošajām slavas virsotnēm. Plašāku atpazīstamību Kima iemantoja 2007. gadā, kad atklātībā nonāca viņas un amerikāņu dziedātāja Ray J seksa video, kas tika uzņemts 2003. gadā.

Seksa video nonākšana atklātībā izraisīja plašu skandālu, bet Kimas ģimene nesnauda un kala dzelzi, kamēr karsta, milzu publicitāti izmantojot savā labā – 2007. gada rudenī kanālā E! pirmizrādi piedzīvoja realitātes šovs par Kardašjanu ģimenes gaitām "Keeping Up with the Kardashians".

Šobrīd rit šova 15. sezona, un pārraides reitingi regulāri tiek spodrināti ar ieskatu ģimenes visprivātākajos brīžos. Jaunākajā epizodē, kas iznāca pirms pāris dienām, ar atklātību pārsteigusi Kima, vēsta izdevums "Mail Online". Viņa vaļsirdīgi atzinusies, ka agrāk lietojusi narkotikas un arī seksa video tapšanas brīdī bijusi apreibinājusies ar ekstazī.

"Pirmoreiz, kad precējos, tas bija eksazī ietekmē. Es vienreiz pamēģināju ekstazī un apprecējos. Kad es to lietoju vēlreiz, es uzņēmu seksa video. Visi to zina, mans žoklis visu laiku trīcēja," šovā paziņojusi Kima, kura trīsreiz mūžā ir devusies pie altāra. Tabloīdu zvaigzne šobrīd ir precējusies ar amerikāņu reperi Kanji Vestu, savukārt viņas pirmais vīrs bija komponists Deimons Tomass, ar kuru laulība tika reģistrēta gadsimtu mijā, un šī savienība ilga tikai dažus gadus.

Kimas atzīšanās nonākusi lielāko tabloīdu ziņu virsrakstos un izraisījusi plašu ažiotāžu. Kamēr šovu zvaigznes fani un nelabvēļi lauž šķēpus par viņas vaļsirdību, slavenību dzīvi atspoguļojošie mediji skandālu apaudzē ar jauniem pavērsieniem.

Tā, piemēram, izdevums TMZ steidz ziņot, ka Kimas izrunāšanās pamatīgi esot aizvainojusi viņas bijušo draugu Ray J, ar kuru kopā tika uzņemts porno. Dziedātājam pietuvināti avoti tabloīdam klāstījuši, ka Kardašjana esot nekrietna mele un seksa video uzņemšanas brīdī viņa bijusi pie pilnas apziņas, nevis narkotisko vielu reibumā.

Anonīmie Ray J aizstāvji klāstījuši, ka Kima video uzņemšanas dienā neesot lietojusi nedz stiprās narkotikas, nedz alkoholu. Tiesa, attiecībās ar Ray J viņa nereti esot niekojusies ar zāli.