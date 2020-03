Timmas mīļotās Sedokovas sūrā atzīšanās: 12 gadu vecumā viņai uzmācies kāds tēvainis

View this post on Instagram

#яе*буэтутелку Листая ленту, я увидела у @13nazima сториз со сложным рассказом. Харрасмент, насилие и проявление силы со стороны мужчин. Силы к тому, кто ещё слаб. Эта история произошла сейчас с певицей @dequiine . Я хочу этим постом встать на защиту всех девочек, которые знают, как это, когда к тебе домогается пьяный и резкий или просто взрослый. Я знаю, как это. Символично, что вчера я завершила вычитку своей книги. Я не могла к ней подойти 3 недели. Мне было больно. Мне, за которой стоят миллионы и я все равно молчала и боялась, а что чувствует девочка, оставшаяся одна? Превышение власти, не уважительное отношение, все это мы терпим, потому что боимся камней полетевших в нас . Для того чтоб рассказать о том, что случилось, мне понадобилось 25 лет и я восхищаюсь теми, кто не молчит. Мы должны научиться давать пощечины тем, кто позволяет себе лишнее. Мы должны вместе, поддерживая друг друга,дать понять, что так с нами нельзя . Мы должны прекратить подтанцовывать под песни Я выебу тебя сучка , в этом клубе одни шлюхи. Они же о вас поют девочки , это вы суки и вы шлюхи . А у них даже ебалка ещё не выросла 🤦🏽‍♀️Девочки хватит быть овцами , имейте уважение к себе . Вы не должны сосать вдвоём реперам пальцы а потом плакать под его тихенькие насмешки.Ведь это о вас потом рассказывают эту историю для миллионов зрителей, обесценивая значение женщины.Почему делаете вы,а стыдно мне.Много лет женщины боролись за свои права для чего,для того чтоб из по пьяни ебали в клубах?И тут речь не о малышах которые запутались и подумали что это круто . Речь о старших братьях и товарищах которые за такое должны таких ему дать пинков и обьяснить,что нельзя так себя вести с женщинами .Ведь это наше будущее.Девочки, прекратите обесценивать себя , свою душу и свои мечты . Ведь не об этом наши песни.Не стоит ежедневно принимать участие в шоу Холостяк , стоя в очереди из 20 телочек за цветочком и мужиком. #SelfRespect Уважайте себя прежде всего, не позволяйте никому ставить вас на место, на котором вы не желаете находиться @dequiine Теперь у тебя есть слово и любовь еще одной королевы 😎Продолжай делать музыку и борись за свои идеи, какими бы сумасшедшими они всем не казались ❤️

