Video: Tramps savu sievu nostāda neveiklā situācijā

Mulsumu sabiedrībā ne vienu reizi vien izraisījusi ASV prezidenta Donalda Trampa un viņa laulātās draudzenes Melānijas Trampas dažbrīd visai īpatnējā savstarpējā izturēšanās, kuru bieži vien izprovocē vīrs, un nesen pāris atkal licis par sevi runāt.

Aizvadītajā nedēļā vizītē ASV bija ieradies Čehijas premjerministrs Andrejs Babišs ar kundzi Moniku Babišu, ziņo dažādi ārvalstu mediji.

Lielu popularitāti publiskajā telpā izpelnījies video, kurā iemūžināts, kā ASV pirmais pāris pie Baltā nama sagaidījis ārzemju viesus. Uzņemtie kadri liecina, ka šis brīdis izvērties visai neveikls.

Kad pie namdurvīm tiek sagaidīti ciemiņi, prezidents un viņa kundze ierasti nofotografējas kopā ar viesiem, un Melānija tieši to arī taisījusies darīt. Tikmēr viņas vīrs sarokojies ar Babišu un iesoļojis Baltajā namā, savu sievu un Babiša kundzi atstājot novārtā.

President Donald Trump and First Lady Melania welcomed Prime Minister Andrej Babis and Mrs. Monika Babisova of the Czech Republic for their first official visit to the White House pic.twitter.com/Gq6RL8n47t