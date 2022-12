'Backstreet Boys' līderi Niku Kārteru vaino fanes izvarošanā 2001. gadā

Deviņdesmito gadu kulta puišu grupas "Backstreet Boys" dalībnieks Niks Kārters iesūdzēts tiesā saistībā ar 2001. gadā, iespējams, notikušu izvarošanu. Šajā noziegumā viņu vaino meitene, kurai ir autiskā spektra traucējumi, ziņo "Page Six".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

42 gadus vecais dziedātājs tiek vainots nepilngadīgas meitenes izvarošanā 2001. gadā pēc koncerta Takomā, Vašingtonā. Saskaņā ar apsūdzību, jauniete stāvējusi rindā pēc autogrāfa un pēc tam uzaicināta iekāpt mūziķu turnejas autobusā. Tur viņa cienāta ar "sarkanas krāsas dzērienu", par ko Kārters esot teicis, ka tas ir "VIP personām paredzēts" un licis viņu orāli apmierināt. Tad aizvedis meiteni līdz gultai, kur notikusi seksuāla vardarbība. Pēc incidenta viņai konstatēta seksuāli transmisīva saslimšana.

Iespējamā cietusī – Šenona Šeja Rūta – šobrīd ir 39 gadus veca un kopā ar ar saviem advokātiem sarīkojusi preses konferenci, kurā vēsta par piedzīvoto. "Pēdējais 21 gads bijis piepildīts ar sāpēm, kaunu, vilšanos un paškaitējumu, kas ir sekas tam, ka Niks Kārters mani izvaroja. Lai gan ciešu no autisma un sadzīvoju ar cerebrālo trieku, nekas nav ietekmējis mani vairāk kā tas, ko Niks Kārters man nodarīja," sacīja kādreizējā fane.

Preses konferencē viņa teica, ka pēc nozieguma Kārters saucis viņu par "kuci", bijis nejauks un draudīgs, atstājis zilumus uz viņas rokām, mēģinājis viņu iebiedēt un paģērējis klusēšanu par notikušo. Līdz šim viņa vilcinājusies runāt, jo baidījusies, taču tagad ir apņēmības pilna saukt dziedātāju pie atbildības.

Šenonas Rūtas advokāts Marks Bosovičs stāsta, ka ir vēl trīs iespējamās cietušās, arī viņu teiktais pievienots iesniegumam tiesā. "Niks Kārters jau sen izvaro sievietes, taču mūzikas industrijā to ignorē," viņš teica preses konferencē. "Page Six" publicē arī Kārtera puses versiju par šīm atklāsmēm. Mūziķa advokāts Maikls Holcs pauž: "Diemžēl jau vairākus gadus Rūtas kundze tiek kūdīta izteikt melīgus apgalvojumus par Niku, un gadu gaitā tie ir būtiski mainījušies. Oportūnistisks jurists organizē preses konferenci – tas ir tikai triks, jo prasībai tiesā nav nekāda pamata. Tiesa to, bez šaubām, ātri sapratīs," skaidro Kārtera advokāts.

Šī nav pirmā reize, kad savulaik meiteņu elks Kārters ticis vainots izvarošanā. 2017. gadā dziedātāja Melisa Šūmane apgalvoja, ka piedzīvojusi seksuālu uzbrukumu no Kārtera, kad viņai bija 18 gadu, bet viņam 22. Jauniete bijusi nevainīga un taupījusi sevi vīram, bet Kārters uzstājis uz dzimumattiecībām. Mūziķis stāstīja, ka abi bijuši kopā kā pāris. Toreiz apsūdzība tiesā netika celta.

Jaunā apsūdzība nāk klajā Kārteram pašam ne īpaši vieglā dzīves brīdī. 5. novembrī mūžībā devās viņa jaunākais brālis Ārons Kārters, kuru mūziķis savos slavas gados arī iesaistīja šovbiznesa industrijā. Āronam Kārteram bija problēmas ar narkotikām.