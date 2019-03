Maģiski foto: Lindas Leen ceļojums uz Jaunzēlandi

View this post on Instagram

Nieki & blēņas jeb Jaunzēlandes dienasgrāmata Nr.3. Tas nenotiek bieži, bet tanī dienā, stūrējot līkumainos, bet superlīdzenos Jaunzēlandes ceļus, pusbalsī murminot citēju Paula dziesmu “šī dziiiive ir kaaa šūpoles”. Tu cilvēks atbrauc uz vasaras nogali tālākajā punktā, kur no Latvijas var nokļūt, un dabon vēsākās, pelēkākās un lietainākās dienas pēc kārtas pēdējo gadu statistikā😂 Un tad.. aiz kārtējā kalnu līkuma ar aizkritušām ausīm un šķietami iereibušu vestibulāro aparātu tu dabon ŠO! Milzu varavīksni pār tirkīzzaļu okeānu, kas apskalo skaisti vientuļo pludmali. Nnnoookai, es apstājos pie zīmes “Uzmanību, pingvīni” un eju brist negaisā!:)

A post shared by LINDA LEEN (@linda_leen_) on Mar 14, 2019 at 1:42pm PDT