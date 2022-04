Pēc 30 laulības gadiem šķiras Mailijas Sairusas vecāki

Par šķiršanos "nesamierināmu domstarpību" dēļ paziņojis 60 gadus vecais amerikāņu mūziķis Billijs Rejs Sairuss un 54 gadus vecā aktrise Tiša Sairusa. Viņu laulība ilga 30 gadus, un tajā pasaulē nāca arī slavenā dziedātāja Mailija Sairusa.

ASV kantrīmūzikas spīdeklis Sairuss un viņa sieva Tiša medijiem izplatījuši paziņojumu, kurā vēsta par oficiālu šķiršanos. Pāris apprecējās 1993. gadā un laulības laikā bijušas divas ilglaicīgākas pašķiršanās, tomēr abi saglabāja kopdzīvi. 2020. gadā šajā savienībā iestājās pavisam dziļa krīze, vīram un sievai dzīvojot atsevišķi.

Šogad Tiša Sairusa iesniegusi dokumentus tiesā, lai oficiāli šķirtu laulību. Paziņojumā teikts: "Pēc 30 gadiem, pieciem uzaudzinātiem bērniem un brīnišķīgām atmiņām uz mūžu mēs tomēr esam nolēmuši tālāk iet katrs savu ceļu. Nevis ar skumjām, bet ar mīlestību sirdī. Mēs uzaugām kopā, izveidojām ģimeni, ar kuru varam lepoties, un tagad ir pienācis laiks šķirties. Lēmums nebija ne viegls, ne ātrs."

Saskaņā ar tiesai iesniegtajiem dokumentiem, šķiršanās iemesls ir "nesamierināmas domstarpības". Abi nedzīvo kopā jau divus gadus.

Billijam Sairusam Tiša bija otrā sieva. Laulībā pasaulē nāca trīs bērni, vēl trīs viņam ir no iepriekšējām attiecībām. Puse no Sairusa mantiniekiem izvēlējušies skatuves karjeru, tomēr visveiksmīgākā tā izvērtusies Mailijai Sairusai. Arī viņai 29 gadu vecumā aiz muguras jau ir viena neveiksmīga laulība – tā ilga no 2018. līdz 2020. gadam.