Popzvaigznei Šakirai par apsūdzībām nodokļu nemaksāšanā jāstājas Spānijas tiesas priekšā

Kolumbijas popmūzikas zvaigznei Šakirai šonedēļ jāstājas Spānijas tiesas priekšā saistībā ar apsūdzībām par izvairīšanos no nodokļu nomaksas.

Sākotnēji tiesas sēde bija paredzēta 12. jūnijā, bet tagad tā pārcelta uz ceturtdienu, informēja tiesa netālu no Barselonas esošajā Eslugvess de Ljobregatā, kur dziedātāja dzīvo kopā ar spāņu futbolistu Žerāru Pikē un pāra abiem dēliem.

Prokuratūra skaidro, ka māksliniece tiek turēta aizdomās par nodokļu nemaksāšanu 14,5 miljonu eiro apmērā Spānijā laika periodā no 2012. gada līdz 2014. gadam.

Lai gan prokuratūra uzstāj, ka dziedātāja nodokļus Spānijā nav maksājusi no 2011. līdz 2014. gadam, lai gan dzīvoja valstī, tiesāta viņa tiks tikai par laika posmu no 2012. līdz 2014. gadam, jo par 2011. gadu ir iestājies noilgums.

Šakira, kurai attiecības ar "Barcelona" spēlētāju ir kopš 2011. gada, oficiāli savu dzīvesvietu Spānijā deklarēja vien 2015. gadā. Pirms tam viņas deklarētā dzīvesvieta bija Bahamu salās.

Prokuratūra norādījusi, ka deklarētā dzīvesvieta neatbilst patiesībai, jo dziedātājas dzīvesbiedrs un abi bērni aplūkotajā laika posmā atradušies Spānijā.

Šakiras pārstāvji gan uzsver, ka viņa lielāko daļu savu ienākumu guvusi starptautiskās koncertturnejās un Spānijā nav dzīvojusi ilgāk par sešiem mēnešiem gadā, kas ir priekšnosacījums, lai būtu oficiāls nodokļus maksājošs valsts iedzīvotājs.

Mūziķe, kuras skaņdarbos jūtama latīņu un arābu ritmu, kā arī rokmūzikas ietekme, ir viena no lielākajām latīņamerikāņu zvaigznēm. Visā pasaulē par hitiem kļuvušas tādas viņas dziesmas kā "Hips Don't Lie", "Whenever, Wherever" un "Waka Waka (This Time for Africa)".