Valšķīgā Anna Sedokova publiski paziņo, ka viņa ir attiecībās

#пролюбовь Удивительно, как сильно мы зависим от того, кому принадлежит наше сердце. И вроде самодостаточные, умные, к психологам ходим и Книги умные читаем, а все равно самодостаточной получается стать только лишь в паре. Когда сердце к сердцу. Когда любимое дыхание рядом. У меня так. Не знаю, как у тебя. Осень сложная пора. Хандра так и пытается подкосить тебя и выбить из колеи. Люди злятся на погоду, а получаешь ты, нэто все временно. Нужно помнить, что скоро зима и станет совсем туго))) Интересно, а сколько у меня тут холостяков, а сколько людей в серьезных отношениях? Давайте узнаём в комментах👇🏼 Если вы свободны, то поставьте девочку 👸🏻или парня🤴🏽, а если в паре, то так 💏 или даже так 👨‍👩‍👦‍👦. Я вот 💑 , а ты?

