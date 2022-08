Filipu Kirkorovu Lasvegasā nesagatavotu pārsteidz sauklis 'Slava Ukrainai!'

Sociālajā tīklā "Twitter" ceturtdien publiskots video, kurā redzams Krievijas estrādes karalis Filips Kirkorovs, viesojoties par grēku pilsētu dēvētajā Lasvegasā, ASV. Kā skaidro pats mākslinieks, Lasvegasā viņš atpūšas un "uzlādē baterijas".

Kā liecina paša Kirkorova publiskotais "Instagram" platformā, Lasvegasā viņš apmeklējis cirka trupas "Cirque du Soleil" performanci, kas tur uzstājās ar pikantu pieaugušajiem domātu programmu.

Izbaudot braucienu uz Krievijai nedraudzīgajām Amerikas Savienotajām Valstīm, mākslinieks arīdzan pozējis pie ēkas, kur uzņemta savulaik populārā ziepju opera "Santa Barbara", kā arī palepojies ar krāšņu sportisku tēlu "Louis Vuitton" zīmola drēbēs.

Populārais dziedātājs neslēpj savu sajūsmu par Lasvegasu. "Lasvegasa – tā ir daudznacionāla pilsēta visai pasaulei neatkarīgi no jūsu pases, ādas krāsas un uzskatiem. Šeit visi runā vienā valodā, katru reizi ar lielu prieku tiekos ar saviem kolēģiem – Rietumu māksliniekiem –, un runājam par kaut ko jaunu un neparastu. Šeit es aizbēgu no noguruma un uzlādēju baterijas," skaidro Kirkorovs un slavē cirka izrādi, kuras komanda "iemieso mīlestību un mieru".

Taču tik mierīgi Kirkorovam negāja kādā Lasvegasas restorānā, kurā viņš ieradās apsardzes pavadībā. Kāds no apmeklētājiem dziedātāja klātbūtnē izsaucās "Slava Ukrainai!", tādējādi pārsteidzot mākslinieku:

🤡 Philipp Kirkorov, got really tense when he heard "Glory to Ukraine" in the U.S. The bloody dictator's fan travels around the U.S. and pamper himself with steaks. Of course, loving Russia is better from a distance. pic.twitter.com/DizLDNpNbL