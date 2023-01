Grēta Tūnberga noliek pie vietas aroganto influenceri Teitu

Bijušais kikboksa čempions, tagad visai bēdīgu slavu guvušais influenceris Endrjū Teits savos centienos piesaistīt slavenās Grētas Tūnbergas uzmanību nedaudz pārcenties – asprātīgā zviedriete uzpūtīgo Teitu smalki "nolika pie vietas".

27. decembrī Endrjū Teits savā "Twitter" profilā ievietoja ziņu vides aktīvistei Grētai Tūnbergai: puisis pozēja pie varen glauna auto, lepojās ar sev piederošo "Bugatti" un "Ferrari" zirgspēkiem un piemetināja, ka vispār viņam esot 33 automašīnas.

"Tas ir tikai sākums. Lūdzu, norādi savu e-pasta adresi, lai varu tevi pilnībā iepazīstināt ar visu savu kolekciju un tās milzīgajām emisijām," lepodamies ar savu mašīnu izmešu daudzumiem, vēstīja Teits.

Ilgi nebija jāgaida. Jau nākamajā dienā Tūnberga, kura pazīstama kā karojoša vides aktīviste, atbildēja Teitam, un viņas tvīts diennakts laikā guvis vairāk nekā divus miljonus "laiku" un 470 000 retvītu. Jauniete bija konkrēta: "Jā, lūdzu, apgaismo mani, rakstot uz smalldickenergy@getalife.com." Tūnberga norādīja uz augstprātīgā un iedomīgā Teita "mazo krāniņu".

yes, please do enlighten me. email me at smalldickenergy@getalife.com https://t.co/V8geeVvEvg