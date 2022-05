Par šķiršanos paziņo Rīgas slavenākais vegānu pāris

Par šķiršanos paziņojusi influencere, vegāniski hedoniskā dzīvesveida proponētāja Alise Mičule. Kā "Instagram" vietnē vēsta jaunā dāma, viņa ir sakravājusi mantas, lai dotos prom no dzīvokļa Rīgā, taču vēl nav gluži skaidrs, kurp.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jau vairākus gadus Alise un Mārtiņš Mičuļi saviem sekotājiem reklamē dabai draudzīgu dzīvesveidu – atteikšanos no alkohola un cigaretēm, vegānisku ēšanu, iepirkšanos beziepakojuma veikalos, pārvietošanos ar velosipēdu vai elektriskajām automašīnām, atteikšanos no rūpnieciski ražotas kosmētikas, kā arī pievēršanos dabiskumam visās tā izpausmēs. Piemēram, Mičule ļauj brīvu vaļu dabiskajam ķermeņa apmatojumam, nekautrējas no kailuma (tostarp savus domubiedrus priecējot "OnlyFans" platformā, kā arī kailām krūtīm meditējot uz palodzes Rīgas iekšpagalmā); pāris arīdzan iecienījis nūdismu. Lai gan abi trīsdesmitgadnieki nesmēķē cigaretes, interneta vidē viņi zināmi kā kaislīgi marihuānas cienītāji.

Tomēr tagad pāra idille nonākusi pārmaiņu priekšā. Garīgā izaugsme nu paģēr katram sava ceļa iešanu. Lēmums no sievietes puses neesot bijis pēkšņs, viņa saka. Svētdienas vakarā Mičuļa kundze publiskojusi savas pārdomas par šķiršanos no sava dzīvesdrauga:

"Haoss manā galvā un mājā, bet patīkams satraukums sirdī. Man nebija ne jausmas, ka pienāks šis brīdis, kad mūsu ceļi šķirsies. Esmu sakrāmējusi savas mantas un gatava doties, tikai vēl nezinu kur. Nekad nebiju domājusi, ka varu justies tik labi, nezinot, kāda tagad būs mana dzīve. Es pat īsti nezinu, kā ir būt pašai šajā pasaulē.

Vispār ir ļoti bailīgi, bet, kā man viena gudra sieviete reiz teica, "jo lielākas bailes, jo lielāka brīvība aiz tām stāv". Pēc šī es mazliet atkarīga paliku no savām bailēm un spēle ar uguni paliek interesantāka. Attiecības ar Mārtiņu ir bijis skaistākais mans dzīves posms līdz šim. Tieši tas padara šo visu vēl izaicinošāku, jo kā gan var aiziet no kaut kā tik laba, tik ērta un zināma? Prāts meklē visādus trikus, lai atrunātu sirdi, kura skaidri un gaiši liek noprast, ka šis posms ir jāaizver, lai sāktos nākamais. Mēs joprojām esam viens otram blakus. Runājam, ļoti daudz runājam, jo negribas izbeigt šo visu pēc vecajiem ieradumiem. It kā jau šķiet, ka vieglāk ir sastrīdēties un ar naidu aizcirst visas durvis, bet kāds no tā labums? Mīlestībai un cieņai nav jāpazūd līdz ar šķiršanos.

Šis nav pēkšņs lēmums. Es piedzīvoju vēl nebijušas sāpju un baudu virsotnes, izgāju cauri spēcīgiem emociju virpuļiem, kas atveda mani līdz šim brīdim. Tam visam pa vidu neskaitāmas sarunu stundas ar Mārtiņu, izsverot visus apstākļus, pārskatot visus scenārijus un izdarot secinājumus. Cik interesanti šo visu rakstīt šeit jums, jo man nebija jausmas, ka šis brīdis pienāks. Bet te nu tas ir. Ko tālāk?"