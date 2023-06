Pīlēnu pāris eleganti komentē zaudējumu prezidenta vēlēšanās

"Jā, šis man bija grūts un emocionāls laiks," internetā raksta uzņēmēja Ilze Pīlēna, kuras vīram Valsts prezidenta vēlēšanas nenesa triumfu. Pīlēnu pāris pēc zaudējuma vēlēšanās katrs savā sociālajā tīklā ierakstīja cieņpilnu zaudējuma vēstījumu.

Ilze Pīlēna, kuru daudzi vēlējās redzēt kā valsts pirmo lēdiju, ierakstā "Instagram" platformā pauž, ka priekšvēlēšanu periods viņai neesot bijis viegls, taču nu tas ir garām.

"Es esmu lepna par Uldi. Par to, ka viņš piekrita kandidēt Valsts prezidenta amatam. Un par to, kā viņš aizstāvēja godu - ar cieņu pret Latviju, ar cieņu pret citiem politiskajiem spēkiem, ar cieņu pret saviem sāncenšiem, un pat pret apmelojumiem.

Jā, šis man bija grūts un emocionāls laiks. Nekad neesmu kautrējusies to atzīt. Grūts gan tamdēļ, ka tas bija ļoti piesātināts un daudz enerģijas prasošs, grūts, jo redzēju, kādu spēku tas prasa Uldim, un emocionāls, domājot par to, kā varētu mainīties mūsu dzīve, ja Uldis tiktu ievēlēts par prezidentu.

Tagad šis posms ir noslēdzies, un mūsu attiecības un mūsu mīlestību pret Latviju tas ir tikai stiprinājis. Man gandarījumu sniedz tas, ka es jau tagad zinu, ka mēs kopā turpināsim darīt daudz svarīgu lietu mūsu mīļajai Latvijai. Gan tādas, kas iedvesmos jauniešus, gan tādas, kas veicinās kultūras dzīvi un izglītības nozīmi.

Paldies ik vienam, kas bija kopā ar mums un mūs atbalstīja. Mēs turpināsim īstenot savas ieceres un idejas, un ideju mums ir daudz," saviem 8600 sekotājiem pauda Pīlēna kundze.

Pats Pīlēns "Instagram" vietni nelieto, tāpēc savu komentāru pēc zaudētās cīņas ievietoja "Facebook" platformā. Viņš pirmkārt pauž daudzus paldies, tostarp savai ģimenei, kurai bijis jāsaskaras arī ar "apmelojumiem" par viņu.

"Latvijai būs jauns Valsts prezidents. Es novēlu Edgaram Rinkēvičam drosmi, izturību un spēju darīt visu, kas būs viņa spēkos, lai sekmētu Latvijas drošību un mūsu cilvēku labklājību.

Man bija gods piedalīties cīņā ar tik spējīgiem kandidātiem. Paldies arī Elīnai Pinto, kurai novēlu turpmāku veiksmi politiskajā karjerā.

Manuprāt, šajās priekšvēlēšanu diskusijās mēs visi kopā kvalitatīvi pacēlām diskusiju saturu, bet es īpaši esmu gandarīts par to, ka manas izvirzītās prioritātes pārņēma arī abi pārējie kandidāti. Man nekad nav bijis svarīgi ieņemt augstus amatus, bet man ir bijis svarīgi, lai Latvija uzplauktu, lai mēs stiprinātu cilvēku lojalitāti pret savu valsti, un lai Latvija būtu droša un turīga valsts. Ja šīs prioritātes tiks saglabātas, to apliecinās arī jaunā prezidenta darbi, es savu misiju būšu nesis godam.

Gribu pateikt lielu paldies "Apvienotajam sarakstam", kas uzticējās man un aicināja kandidēt. Es saku paldies ik katram, kas atbalstīja mani šajā laikā. Saņēmu līdz šim nebijušu lielu cilvēku atbalstu no visiem Latvijas reģioniem, arī no visdažādāko politisko spēku pārstāvjiem, kuriem ir tuvas manas vērtības un prioritātes. Es ļoti to novērtēju.

Es saku paldies manai ģimenei, kas pacietīgi un ar sapratni uztvēra visu par mani izskanējušo informāciju, tajā skaitā nepatieso. Man nav kauns nedz par savu biogrāfiju, nedz par paveikto uzņēmējdarbībā, nedz par to, kādas ir manas vērtības un kādā veidā tās aizstāvēju šajā cīņā. Arī turpmāk esmu gatavs dalīties ar savu vīziju un pārliecību par to, kas Latvijai ir jādara, lai mēs neturpinātu atpalicību no saviem kaimiņiem un kopīgi veicinātu katra iedzīvotāja labklājību. Es arvien atkārtošu to, ka labklājība vienmēr būs būtisks pamats, lai cilvēki šeit justos novērtēti, lojāli un ticētu savai valstij.

Es tikai varu vēlreiz atkārtot, ka piekritu kandidēt uz šo amatu, jo jūtu dziļu patriotismu un mīlestību pret Latviju. Un tā tas būs vienmēr. Paldies vēlreiz visiem par atbalstu. Dievs svētī Latviju," – ar šādu runu klājā nāca Pīlēns.

"Delfi" jau vēstīja, ka prezidenta vēlēšanās Uldis Pīlēns visās trijās kārtās guva 25 deputātu atbalstu, savukārt izšķirīgajā – trešajā – kārtā viņa sāncensis Edgars Rinkēvičs saņēma 52 deputātu atbalstu un tika ievēlēts par jauno Latvijas Valsts prezidentu. Rinkēvičs vēl mēnesi pildīs ārlietu ministra pienākumus; viņa inaugurācija jaunajā amatā gaidāma 8. jūlijā.