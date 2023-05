Radio 'Pieci' būs pārmaiņas, darbinieku aiziešanu komentē vadība

Salīdzinoši īsā laika periodā trīs Latvijas Radio "Pieci" (LR5) ētera personības paziņoja par aiziešanu no darba. Vispirms Karmena Stepanova, tad Magnuss Eriņš un nu arī Marta Grigale. Pirms trim gadiem no darba LR5 aizgāja arī Aleksis Vilciņš. Kā portālam "Delfi" skaidro raidstacijas vadītāji Kārlis Kazāks un Toms Grēviņš, LR5 gaidāmas pārmaiņas, turklāt gan ēterā, gan multimediju platformās.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Gandrīz desmit gadu pastāvēšanas laikā Latvijas Radio 5 – Pieci.lv ir izveidojies par vienu no spēcīgākajiem jauniešu auditorijai adresētajiem medijiem, un šajā laikā spējis nodrošināt gan plašu izglītojoši izklaidējošu saturu, gan devis lielu ieguldījumu Latvijas jaunās mūzikas attīstībā," raidstacijas panākumus skaidro LR5 programmu direktors Kārlis Kazāks.

Viņaprāt, no darba aizgājušie jaunieši ir lielisks piemērs tam, ka radio var būt kā "starta kapitāls" atspērienam tālākiem soļiem profesionālajā sfērā, tostarp arī muzikālajā karjerā.

Kazāks skaidro, ka radio šobrīd iziet loģisku attīstības posmu, kad medijā izaugušās un atpazīstamību ieguvušās ētera personības atrod tālākus savas izaugsmes pakāpienus, un viņu vietā jānāk citiem.

Programmu direktors noliedz, ka darba attiecībām ar LR varētu būt traucējis fakts, ka vairāki aizgājušie darbinieki paralēli radio nodarbojas arī ar reklāmas aktivitātēm soctīklos jeb ir influenceri. Vienlaikus LR dienaskārtībā ir jautājums par raidījumu veidotāju darbības savienošanas ierobežojumiem ar "influencēšanu". Arī atalgojumu kā varbūtējo iemeslu "zvaigžņu" aiziešanai no darba nemin ne Kazāks, ne Grēviņš.

Turpmāk radio ēterā vieta tiks dota jaunajiem talantiem – pašu veidotās dīdžeju skolas audzēkņiem.

"Jau šobrīd LR5 klausītāji ir iepazinuši tādus jaunus ētera cilvēkus kā Toms Putniņš, Kristofers Malnačs un citus," saka Kazāks.

Grēviņš portālam "Delfi" norāda, ka kadru mainība radiostacijās, kas domāta gados jauniem cilvēkiem, ir ierasta parādība: "Rietumeiropā un Skandināvijā kadru maiņa vienmēr ir intensīva un dīdžeju sastāvs mēdz nomainīties pilnībā," uzsver raidstacijas radošais direktors.

LR5 tuvākajā laikā publiski ziņos par gaidāmajām izmaiņām Pieci.lv ēterā un multimediju platformās. Šobrīd Magnusa Eriņa vietā rīta ētera vadīšanu ir pārņēmusi Lota Ulmane, savukārt Martas Grigales līdzšinējo ētera laiku no nākamās nedēļas pārņems Pieci.lv dīdžeju skolas talantīgie audzēkņi.

Karmena Stepanova ar šādu skaidrojumu nav mierā

Izlasot LR5 vadības skaidrojumu, viena no aizgājušajām darbiniecēm Karmena Stepanova sociālajā tīklā "Twitter" ierakstīja, ka viņai "grūti turēt muti, lasot spekulācijas par novecojušiem jauniešiem".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma Varētu jau diži daudz runāt, stāstīt u.tml, bet esošo sistēmu tas nemainīs. Ja tas nemainījās 9 gadu laikā, gaidīt vēl deviņus? Ar to, ka actiņas un sirds par radio deg, diemžēl, nepietiek :) Grūti turēt muti, lasot spekulācijas par novecojušiem jauniešiem. — Karmena (@bembijs) May 30, 2023

Stepanova vēsta, ka jādiskutē par sabiedriskā medija lomu kopumā. Uz kāda sekotāja jautājumu par to, kas īsti radio notiek, Stepanova atbildēja: "Manuprāt, ne man par to runāt, bet ārpus mūsu visu (arī atšķirīgajiem) promiešanas iemesliem, daudz plašāk varētu, piemēram, diskutēt par finansējumu sabiedriskajiem medijiem. Vai par attieksmi. Vai par to, kāda ir sabiedriskā medija vērtība. Un tā tālāk."