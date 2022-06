Vilsones paziņojumā par mīlu ar latvieti atklājas nelāgas aizkulises

Austrāliešu komiķe un aktrise Rebela Vilsone (attēlā pa labi) pagājušajā nedēļā 'iznāca no skapja'– viņa internetā publicēja fotogrāfiju ar savu draudzeni latvieti Ramonu Agrumu (attēlā no kreisās), nosaucot viņu par tik ilgi gaidīto princesi. Kā tagad atklājies, Vilsone, iespējams, bija spiesta publicēt šo paziņojumu, lai apsteigtu tenku lapas publikāciju, ziņo BBC.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Austrālijas tabloīds "Sydney Morning Herald" savā interneta vietnē bijis spiests publicēt atvainošanos saistībā ar skandālu, kas izvērsies jau pēc Vilsones paziņojuma par attiecībām ar latvieti Ramonu.

Dienu pēc Vilsones "iznākšanas no skapja" laikraksta tenku slejā tika publicēts Endrū Hornerija raksts, ka "Sydney Morning Herald" jau agrāk zinājis par viņas attiecībām un vēstījums bijis praktiski gatavs publicēšanai ceturtdienas rītā, taču, kā jau paredz žurnālistikas standarti, bija jāsagaida pašas aktrises komentārs. Vilsonei tikai dota pusotra diena atbildes sagatavošanai. Viņa žurnālista lūgumam neatsaucās, tā vietā piektdien par draudzeni paziņojot savā "Instagram" profilā. Tādā veidā visa pasaule uzzināja par Vilsones maigajām attiecībām ar latvieti, modes dizaineri Ramonu Agrumu.

Pēc Austrālijas medija publikācijas, kurā netika slēpts, ka raksta autors gaidījis no Vilsones e-pastu, izvērtās sašutums starp LGBTQ kopienas locekļiem – cilvēki sociālajos tīklos pauda nosodījumu laikrakstam un sacīja, ka Vilsone burtiski tikusi piespiesta "iznākt no skapja", lai apsteigtu publikāciju tenku lapā.

Kāds geju, lesbiešu un viņu draugu kustības "Stonewall" pārstāvis tviterī izteicās: "Iznākšana no skapja – tā ir dziļi privāta lieta. Tai jānotiek stingri pēc pašas personas ieskatiem. Ir nenormāli medijos "atmaskot" LGBTQ kopienas cilvēkus, izdarot uz viņiem spiedienu. Plašsaziņas līdzekļiem vajadzētu turēt rūpi par to, nevis taisīt no tā sensācijas." Arī citi notikušajā vainoja žurnālistu un medija redaktoru.

Pati Vilsone paudusi pateicību viņas aizstāvjiem: "Bija ļoti smagi, mēģinot to cieņpilni izturēt," viņa tvītoja.

Laikraksts gan skaidroja, ka vienkārši uzdevis Vilsonei jautājumus, taču pirmdien raksta autors Hornerijs tomēr atzina, ka "mūsu piegājienā bija nepareizi soļi".

""Herald" nenodarbojas ar cilvēku "atmaskošanu", mēs nemaz negrasījāmies to darīt. Taču saprotu, kāpēc mans e-pasts tika traktēts kā draudi. Rāmējums bija kļūda. Pats būdams gejs, varu teikt, ka ļoti labi zinu, cik dziļi sāp diskriminācija, un negribēju šādas sāpes sagādāt citiem," viņš rakstīja.

Pagājušās nedēļas Hornerija vēstulē Vilsonei bija pausts, ka medija rīcībā ir "pietiekoši daudz detaļu publikācijai", kā arī teikts, ka vairāki avoti tam jau apstiprinājuši: Vilsonei ir mīla ar sievieti. Tika lūgts Vilsones komentāru sniegt līdz piektdienas pulksten 13.

"Delfi" jau vēstīja, ka pasaulslavenā komiķe nu ir kopā ar Ramonu Agrumu (38) – Latvijas Universitātē studējušu dāmu, kura savu karjeru izveidojusi kā apģērbu dizainere ASV. Iepriekš komiķes romantiskajā dzīvē piedalījās tikai vīrieši. Vairāk par Ramonas Agrumas izcelsmi var lasīt šeit.