Latvija uz 'Eirovīziju' sūta grupu 'Citi zēni' ar dziesmu par salātiem

Sestdienas vakarā noslēdzās LTV konkurss "Supernova", kas ir pašmāju nacionālā atlase starptautiskajam dziesmu konkursam "Eirovīzija". TV skatītāju balsojumu summējot ar profesionālas žūrijas vērtējumu, šogad Latviju "Eirovīzijā" pārstāvēs "Citi zēni".

Latviju lielajā "Eirovīzijā" Itālijas pilsētā Turīnā 2022. gadā pārstāvēs "Citi zēni" ar dziesmu "Eat your salad" – tieši šī dziesma izrādījusies līdere skatītāju un žūrijas kopvērtējumā. LTV pagaidām nav atklājusi, cik tūkstoši TV skatītāju par uzvarētāju nobalsoja un arī žūrijas pārstāvju uzvārdus sola publiskot tikai pēc lielās "Eirovīzijas" maijā.

Jau tūlīt pēc visu dziesmu izskanēšanas ēterā telefonbalsojuma līderi bija "Citi zēni" – ar krietnu atrāvienu no pārējiem.

Grupa "Citi zēni" plašai publikai Latvijā kļuva zināmi ar hitu "Vienmēr kavēju", bet atzinību pašmāju mūzikas arēnā guva dziesma "Limuzīns uz krīta". Savukārt "Supernovas" gabals "Eat your salad" ir jestrā garā ieturēts skaņdarbs par to, ka "zaļās" idejas ir svarīgas, ka labāk ēst salātus un dārzeņus nekā gaļu – tas galu galā ir daudz seksīgāk.

"Mūsu trumpis ir enerģija, jaunība un degsme parādīt pasaulei, uz ko esam spējīgi. Lai gan dziesma jau guvusi panākumus ārpus Latvijas, mēs neplānojam apstāties pie sasniegtā. Tikai kalnu virsotnēs ir saule, un mēs esam gatavi kāpt līdz galam," teic jaunā grupa.

Aiz "Citiem zēniem" palika Aminata, kura pauda, ka viņas balāde ir patiešām piemērota Eiropas skatītāju siržu iekarošanai. Trešajā vietā ierindojās Intara Busuļa un Reiņa Sējāna duets "Bujāns" ar dziesmu ""He, She, You & Me", kas vēstīja "par Eiropai patiešām svarīgām lietām".

4. vieta – Miks Galvanovskis, 5. vieta – Elīna Gluzunova, 6. pozīcija – "Mēs jūs mīlam", 7. – grupa "Bermudu divstūris", 8. vieta – "Inspo", 9. vieta – RAUM, 10 vieta. – Linda Rušeniece un pēdējais, 11., palika Miks Dukurs.

Uzvarētāju grupas sastāvā muzicē Jānis Pētersons (vokāls), Dagnis Roziņš (vokāls un saksofons), Reinis Višķeris (taustiņinstrumenti), Krišjānis Ozols (ģitāra), Roberts Memmēns (bass) un Toms Kagainis (bungas).

"Supernovas" finālā sacentās 11 dalībnieki – desmit bija pusfināla favorīti, un LTV pusfinālā pieļautas tehniskas kļūdas dēļ iespēja tika dota arī Mikam Dukuram. Finālā izskanēja iepriekš ierakstīts Dukura priekšnesums, jo mākslinieks patlaban veseļojas no Covid-19.

Startējušās dziesmas: "Inspo" ar dziesmu "A Happy Place", Aminata ar dziesmu "I'm Lettting You Go", Linda Rušeniece ar dziesmu "Pay My Own Bills", "Mēs jūs mīlam" ar dziesmu "Ritch Itch", Elīna Gluzunova ar dziesmu "Es pabiju tur", "Citi zēni" ar dziesmu "Eat Your Salad", "Bermudu divstūris" ar dziesmu "Bad", "Bujāns" ar dziesmu "He, She, You & Me", Miks Galvanovskis ar dziesmu "I'm Just a Sinner", Raum ar dziesmu "Plans" un Miks Dukurs ar dziesmu "First Love".

Savukārt pusfināla barjeru nepārvarēja Beatrise Heislere ar dziesmu "On the Way Home", Katō ar dziesmu "Promises", Markus Riva ar dziesmu "If You're Gonna Love Me", Patriks Peterson ar dziesmu "Can't Get You Outta My Head", apvienība "The Coco'nuts" ar dziesmu "In And Out of the Dark" un Zelma ar dziesmu "How".

"Eirovīzija " šogad notiks Itālijā. Latvijas dziesma izskanēs pirmajā pusfinālā 10.maijā. Tajā piedalīsies arī Albānija, Šveice, Slovēnija, Bulgārija, Moldova, Ukraina, Lietuva, Nīderlande, Norvēģija, Krievija, Portugāle, Dānija, Armēnija, Austrija, Horvātija, Islande un Grieķija. Otrais pusfināls notiks 12.maijā, bet konkursa fināls gaidāms 14.maijā. Portāls "Delfi" nodrošinās teksta tiešraidi.