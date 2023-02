Alberts Lins – tehnoloģiju un vēstures entuziasts, kurš zina dzīvības vērtību

Alberts Lins (pilnā vārdā: Albert Yu-Min Lin) ir godalgots zinātnieks, tehnoloģiju entuziasts, inženieris un "National Geographic" pētnieks, kura jājamzirdziņš ir vēsturiskas vietas un zuduši objekti. Raidījumos "Lost Cities With Albert Lin" ("Zudušās pilsētas ar Albertu Linu"), "Forbidden Tomb of Genghis Khan", "China’s Megatomb Revealed", "Lost Treasures of the Maya", "Buried Secrets of the Bible" u. c. viņš aizved skatītāju uz vietām, kādas nevienam pat sapņos nav rādījušās.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kad Lins bija bērns, viņš gribēja kļūt par žurnāla "National Geographic" fotogrāfu – ceļot un fotografēt eksotiskas vietas un to iedzīvotājus. "Man kauns to atzīt, bet – kad biju bērns, biju totāli apsēsts ar filmu "Dejas ar vilkiem" (amerikāņu vesterns, kas veidots pēc Maikla Bleika tāda paša nosaukuma grāmatas, ar Kevinu Kostneru galvenajā lomā). Līdzīgi kā galvenais varonis, viņš gribēja dzīvot kopā ar iezemiešiem.