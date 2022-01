Ar jaunām intrigām un varoņiem TV ekrānos atgriežas 'Nemīlētie'

Pašmāju seriāla "Nemīlētie" ceturtā sezona "Nolemtie 2" skatītājus pārsteigs ar intrigām, mīklainiem notikumiem un jauniem varoņiem, kurus atveidos tautā iemīļoti aktieri.

Skatītāji seriālu "Nemīlētie" ir iemīļojuši trīs sezonu garumā – "Nemīlētie", "Svešie" un "Nolemtie". Ceturtajā sezonā "Nolemtie 2" pievienosies virkne iemīļotu aktieru un sabiedrībā atpazīstamu cilvēku – Mārtiņš Vilsons, Gints Andžāns, Agnese Zeltiņa, Viktors Ellers, Jurģis Spulenieks, Raivis Vidzis un daudzi citi mazākās, epizodiskās lomās.

Galvenie varoņi balansēs uz plānas robežas starp dzīvi un nāvi, šķiet, ka nāves elpa būs jūtama pat gaisā. Situācijas kļūst arvien neparedzamākas, arvien sarežģītākas un risks turpinās pieaugt. Šķiet, ka ikdiena būs skarba – nogalināt ienaidniekus un doties uz priekšu.

"Notikumi šajā sezonā norisināsies jau krietni tuvāk mūsdienām, un pa šo laiku daudziem no varoņiem būs izdevies tikt gan pie naudas, gan varas. Šīs sezonas ietvaros skatītājiem būs iespēja dziļāk ielūkoties seriāla tēlu dvēselēs un sekot līdzi tam, kā tad katru no viņiem šī nauda un vara ir mainījusi. Vairākās sižetiskajās līnijās tiks savīti būtiskie jautājumi – cik maksā mīlestība, ko mēs esam gatavi ziedot naudas dēļ un ko darīt mīlestības vārdā. Caur šiem dzīves pārbaudījumiem varēsim just līdzi seriāla varoņu cīņai par naudu, sevi un īstu mīlestību," atklāj viens no seriāla producentiem Rimvīds Martinaitis.

Viens no jaunās sezonas varoņiem būs nekaunīgais bandīts Taisons, ko atveidos aktieris Gints Andžāns. Gribēdams ātri iedzīvoties bagātībā, Taisons apprecēs oligarha Valtera Ķēniņa meitu Santu, taču sievastēvs pamanīs znota viltīgos plānus un centīsies panākt šķiršanos ar neprognozējamo Taisonu. Naids starp Taisonu un Ķēniņu pieaugs ar katru sēriju un sniegs skatītājiem pamatīgu spriedzes devu visas sezonas garumā.

"Prieks pievienoties šim unikālajam seriālam par noziedzīgo pasauli, kas šiem platuma grādiem nav tik bieži izplatīts žanrs. Nav viegli spēlēt slikto tēlu, tā kā šis man ir izaicinājums. Pieredzējušais aktieru ansamblis man palīdzēja iejusties šajā seriālā un saprast lietu kārtību," stāsta aktieris Gints Andžāns.

Skaties jaunāko seriāla "Nemīlētie" sezonu jau no 24. janvāra nākamās paaudzes televīzijā GO3, kā arī kanālā TV3 no 7. februāra pirmdienu, otrdienu, trešdienu un ceturtdienu vakaros pl. 21.10.