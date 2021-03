Baltkrievijai šā gada 'Eirovīzija' var iet secen

Eiropas Raidorganizāciju apvienība (EBU) izplatījusi paziņojumu, ka aptur Baltkrievijas deleģēto dziesmu šā gada "Eirovīzijas" dziesmu konkursam.

Pirms divām dienām "Eirovīzijas" oficiālajos sociālo tīklu kontos tika sveikta kārtējā dalībvalsts, kas izvēlējusies savu pārstāvi lielajam konkursam Roterdamā maijā – Baltkrieviju tajā pārstāvētu grupa "Galasy ZMesta" ar kompozīciju "Ya Nauchu Tebya" jeb "Es tevi iemācīšu".

Taču ceturtdien EBU izplatījusi paziņojumu, ka šīs dziesmas dalība konkursā ir apturēta. Baltkrievijai lūgts skaņdarbu vai nu pārveidot, vai izvēlēties citu.

Tas noticis pēc tam, ka sociālajos tīklos virkne "Eirovīzijas" fanu norādījuši: dziesmai ir politiska pieskaņa, tā atbalsta diktatora Aleksandra Lukašenko režīmu un, ļaujot tai piedalīties dziesmu konkursā, EBU pārkāptu gan ētikas normas, gan pašas reglamentu, kas paredz dziesmām būt apolitiskām. Piemēram, tekstā ir rinda "es pārvērtīšu tavas ciešanas jociņā", kas apstākļos, kad Baltkrievijā no režīma ik dienu cieš tūkstošiem cilvēku un daudzi arī iet bojā, "Eirovīzijas" faniem šķiet cinisms.

Jāpiebilst, ka arī pati dziesma Baltkrievijā netika izvēlēta ar tautas balsojuma palīdzību, bet gan ir valsts oficiālā telekanāla noteikta.

