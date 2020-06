Dziesmu aptaujā 'Latvijas sirdsdziesma' sacentīsies 15 finālisti

Televīzijas tiešraidē 13.jūnijā izskanēs 15 dziesmas, kas pretendē uz uzvaru aptaujā "Latvijas sirdsdziesma", informēja Latvijas Televīzijas (LTV) pārstāve Krista Luīze Priedīte.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Lai gan šogad nenotiek ierastais brīvdabas koncerts, raidījuma un dziesmu aptaujas uzvarētāju varēs noteikt televīzijas tiešraidē, kurā viesosies arī maestro Raimonds Pauls.

Finālā izskanēs un par šī gada "sirdsdziesmas" titulu sacentīsies grupa "Baltie lāči" ar dziesmu "Abi trīs", Kaspars Markševics ar "Acis mīlīgi kautrās", grupa "Miera vējos" ar "Atverot debesis vaļā", Mārtiņš Ruskis ar dziesmu "Baltās rozes", grupa "Klaidonis" ar "Diena nāk", grupa "Zelta kniede" ar "Esmu laimīgs", grupa "Zeļļi" ar dziesmu "Kā rāma upe", grupa "Galaktika" ar "Lai mīlestības nepietrūkst", "Rumbas kvartets" ar dziesmu "Logā līkst ceriņi zili", Ineta Rudzīte un Ainārs Bumbieris "Maldu valstība", Jorens Šteinhauers ""Mans suns ir lietiņš", Jānis Moisejs "Mēnestiņš", grupa "Ducele" ar dziesmu "Monika", Signe Baltere un Ingus Staško "Rudens" un Inga Ruka-Lazdiņa ar dziesmu "Trīs dzejnieku mīlas vārdi".

Kā pavēstīja Priedīte, pasākuma laikā katrs no finālistiem sveiks skatītājus no sava novada, bet skatītāju uzdevums būs izvēlēties savu iecienītāko dziesmu no finālistiem un balsot.

Balsot būs iespējams visa fināla raidījuma laikā gan zvanot, gan arī balsojot LTV mājas lapā.