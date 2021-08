Iepazīsties! 12 dāmas un kungi, kuri startēs šā gada 'Lauku sētā'

Jau 3. septembra vakarā pie kanāla TV6 skatītājiem nonāks šova "Lauku sēta" jaunākā sezona, kas būs emocionāli spraigākā un fiziski grūtākā sezona, portālam "Delfi" teic šova veidotāji.

Šova dalībnieki dzīvos pamestā muižā Tērvetes novadā bez saimniekiem. 12 dalībnieku vidū būs ļoti košas un drosmīgas personības – "Tik Tok" zvaigzne, auklīte, lauksaimnieks, makšķernieks, influencere un pat divi dalībnieki, kuri uz šovu speciāli atbraukuši no ārzemēm...

Dalībnieki dzīvos muižā, kas reiz bijusi skola un tur savas skolas gaitas uzsākusi iemīļotā rakstniece Anna Brigadere. Izaicinājuma laikā dalībnieki pieredzēs arī gulēšanu apmetnē mežā, ierobežotu pārtikas daudzumu, vīngliemežu ēšanu un fiziski grūtu darbu, kas brīžiem emocionāli salauzīs dalībniekus. Psiholoģiskā spriedze būs tik liela, ka nāksies pat saukt ātro palīdzību. Būs dalībnieki – "outsaideri", kurus ne acu galā neieredzēs citi.

Šova vadītājs Jānis Rāzna, kurš reiz pats piedalījies "Lauku sētā", novēros čaklos un sliņķus teju diennakti. "Lieliska vasara "Lauku sētas" labākajās tradīcijās – kautiņš, ķīviņi un strauji uzplaiksnījušas simpātijas. Ir pilnīgi skaidrs, ka šī sezona neliks vilties," sola Rāzna. Bet nu – iepazīsimies!

Raivis Ķīķeris no Jaunpiebalgas Foto: Publicitātes foto

"Uz mutes neesmu kritis," saka 22 gadus vecais tiktokeris Raivis. Viņam jau tagad ir savs "TikTok" sekotāju pulciņš, bet paredz, ka fanu pēc šova būs vēl vairāk. Raivis studē drošības inženieriju. Viņam patīk redzēt cilvēku dažādās reakcijas: ja kāds mēģinās ar viņu rīvēties, Raivis gatavs ar vārdiem dot pretī. Ar izdzīvošanu lauku sētā Raivim problēmu nebūs, ja vajadzēs, arī traukus un darbarīkus no dabas materiāliem spēs uztaisīt. "Centīšos ar visiem būt draudzīgs un izprast katru – tas man būs noderīgi, lai saprastu, kuri ir vājāki. Tā kā gribas balvu iegūt, būs arī jāshēmo," stāsta Raivis. Raivis ies uz pilnu banku un darīs arī dullas lietas. Raivis ir spējīgs būvniecībā, zina celtniecības knifus, arī lauku darbi nav sveši. Raivja hobiji ir datorspēles un svaru zāle, makšķerēšana un medības. Raivis sevi raksturo kā vispusīgu, var būt gan kluss un mierīgs, gan aktīvi iesaistīties notikumos. "Ja kāds aizskar, varu atbildēt pretī divreiz spēcīgāk un smieklīgāk," viņš teic.

Anita Ozola no Rīgas Foto: Publicitātes foto

"Esmu kā dinamīts un varu emocionāli uzspridzināt," saka 40 gadus vecā Anita, kuras meistarstiķis ir tēlot muļķīti, lai gan īstenībā esot gudrāka. "Kaut arī man saka, lai negudrējos, tomēr bieži vien man ir taisnība," novērojusi Anita, kura vēlas, lai viņu šovā sauc par Magoniņu. Viņai svarīgi, lai pasaule kļūtu labāka, cilvēki – smaidīgi, nevis sarūgtinātām sejām. Ja uzvarēs "Lauku sētā", Magoniņa ziedos daļu naudas labdarībai. Viņas shēma ir nepadoties, bet cīnīties līdz pēdējām, ar zobiem un nagiem, lai kas arī sāpētu. Magoniņa lielu vērtību piešķir tieši komandai, un svarīgs ir komandas gars. Lai gan "Lauku sētā" būšot jautra, draudzīga un izpalīdzīga, tomēr savas robežas ievēros, jo visi pārējie tomēr ir konkurenti. Magoniņai, kura ikdienā strādā par aprūpētāju un auklīti, patīk palīdzēt cilvēkiem un viņa piedalās ludziņās kā kristīgais klauns. "Lauku sētā" pieteicās vecmammas piemiņai. "Vecmāmiņa man stāstījusi – kādu taureni ieraugu pavasarī, tāda būs mana vasara. Šajā pavasarī redzēju vienkrāsainu un sākotnēji šķita, ka būs vienmuļa vasara," taču visu mainīja pieteikšanās "Lauku sētai", kur Magoniņa gatava darīt dullas lietas.

Kristaps Breške no Limbažiem Foto: Publicitātes foto

"No manis var sagaidīt vairāk nekā sākotnēji izskatās. Esmu gatavs arī pliko skrējienam," saka 29 gadus vecais limbažnieks Kristaps. "Ārēji šķietu kluss un draudzīgs, bet varu būt skaļš un rupjš, arī lamāties, pat kauties. Vienalga panākšu savu! Ja nedomā shēmas, šovā grūti tikt līdz finālam, tāpēc shēmošu jau no pirmās dienas," viņš teic. Kristaps nav tas, kurš stāvēs malā un noskatīsies vien. "Centīšos saglabāt labas attiecības ar visiem, lai aizmiglotu pārējiem acis, un vienā mirklī – šeku reku, Kristaps jau priekšā!" Viņš sevi raksturo kā jautru, izpalīdzīgu un devīgu. Viņam nav sveša arī izdzīvošana dabā, hobijs – nakšņot mežos vai pie ezeriem. Padodas viss, patīk daudz lietu, bet visvairāk makšķerēšana, agrāk piedalījies arī zemledus makšķerēšanas sacensībās. Kristapam, kurš ikdienā nodarbojas ar celtniecību un arī strādā mežā, galvenais ir uzvarēt "Lauku sētā". "Gandrīz uz visu esmu gatavs, pat ar kādu meiteni salaist!" – un tik tiešām Kristapam šovā izveidojās attiecības ar dalībnieci Maiju...

Iluta Kokoreviča no Gulbenes puses Foto: Publicitātes foto

"Kad iespējams, tad dziedu – ne tikai dušā, bet arī strādājot. Visas latviešu un krievu dziesmas, kurām kaut nedaudz zinu vārdu," stāsta 41 gadu vecā gulbeniete Iluta Kokoreviča, kura šobrīd dzīvo Rīgā un kura mīl grupu "Prāta vētra". Viņas ekspresīvā frizūra parāda, ka Ilutai patīk būt oriģinālai un neparastai, patīk atšķirties. "Negribu pelēcībā saplūst ar citiem," saka "Lauku sētas" dalībniece, kura arī raksturā ir impulsīva. Viņai piemīt neatkārtojama spēja vienlaicīgi gan smieties, gan raudāt, un krāšņas emocijas sagaidīsiet šovā. Garastāvoklis mainās ik pēc piecām minūtēm. "No dabas esmu kautrīga, lai gan neviens tam netic," smaida Iluta. Šī vasara viņai paliks atmiņā uz mūžu, jo tādu emocionālu piedzīvojumu kā "Lauku sēta" nav bijis nekad. "Pliko skrējienā gan nepiedalīšos, jo mans dzīvesbiedrs ir ļoti greizsirdīgs. Bet, ja es būtu jaunāka un man nebūtu attiecību, tad gan būtu skrējusi." Iluta ir jautra, labsirdīga, godīga un atbildīga. Grūti gan pateikt, vai šīs īpašības palīdzes dzīvojot šovā, jo te, kā vēlāk Iluta teiks, ir kā hiēnu barā. Ar lauku darbiem dalībniecei ir visādi: "Varu ravēt un pa zemi kašņāties, tomēr, ja būs kaut kas jābūvē, ar to būs grūtāk," stāsta Iluta, kura ikdienā ir pārdevēja nelielā Rīgas kafejnīcā. Brīvajā laikā viņai patīk lasīt grāmatas un sīki, smalki rokdarbi.

Viktorija Špundzāne no Rēzeknes puses (un Īrijas) Foto: Publicitātes foto

"Esmu klusa un mīļa meitene, bet varu būt viltīga kā lapsa, indīga kā čūska un parādīt savus nadziņus," stāsta 24 gadus vecā Viktorija Špundzāne no Rēzeknes novada. "Esmu atnākusi strādāt un parādīt, ka laukos ir ne tikai strādīgas, bet arī skaistas meitenes. Tāpēc arī "Lauku sētā" pucēšos. Ar smaidu var panākt vēlamo. Puišiem uzsmaidīšu un gan jau viņi palīdzēs," teic daiļava. Lai kaut ko sasniegtu, jāaizmirst trīs vārdi – "nevaru", "negribu", "nemāku", uzskata dalībniece. Intrigas būs, – tā kā šovā piedalās daudz jaunu cilvēku, uzvarai būs nepieciešamas viltības. Brīvajā laikā Viktorijai patīk adīt bērniem zeķītes, kuras jau trīs gadus viņa atdāvina slimnīcām. Nu jau adījumu klāstu papildina arī ausaines. Viktorija tagad trīs gadus dzīvo un strādā Īrijā, lasa tur šampinjonus, un šovasar palikusi Latvijā, lai piedalītos "Lauku sētā".

Aivis Kandavnieks no Nīderlandes Foto: Publicitātes foto

"Šovā negribētu mēslus šķipelēt, lai gan savā dzīvē esmu visu ko darījis – gan mēslus izvedis, gan mājas jaucis, gan ar traktoru braucis," saka 26 gadus vecais Aivis Kandavnieks, kurš uz šovu atbraucis tieši no Nīderlandes. Viņš esot foršs, jautrs, atsaucīgs, varbūt arī dzīves gudrs. Ar labu humora izjūtu un draudzīgs, bet diemžēl ar draudzību vien "Lauku sētā" ilgi neizdzīvos. "Kaut kas jau būs jādara, lai kādu citu iegāztu. Es tomēr vēlos uzvarēt," stāsta Aivis, kuram esot gan spēcīgs raksturs, gan spēcīgs ķermenis. "Ieklausīšos citu domās, jo neesmu visgudrākais, bet, ja viedokļi atšķirsies, noteikti muti neturēšu un pateikšu savu viedokli!" Aivis ir brīvs vīrietis, un, tā kā "Lauku sētā" piedalās vēl sešas foršas meitenes, kā tad būs? Vai varētu sanākt arī kādas attiecības, piemēram, ar Viktoriju, kura jau no paša sākuma uz viņu met acis? "Šaubos, vai kaut kādas attiecības varētu sanākt. Visi atnākuši spēlēt, un es neuzticos nevienam," stāsta Aivis, kurš gaida labu piedzīvojumu no šīs vasaras.

Artūrs Mūrnieks no Ogres Foto: Publicitātes foto

"Esmu sapņotājs un romantiķis. Skatos uz dzīvi kā mākslinieks. Lai gan "Lauku sētā" ar čaklumu problēmu nebūs, tomēr reizēm lidinos pa mākoņiem," par sevi stāsta 29 gadus vecais ogrēnietis Artūrs Mūrnieks. Viņš gan vairāk jūtas harmonijā ar dabu un lauku vidi, nevis pilsētu. Bērnībā dzīvojis laukos, viņam patīk malku skaldīt, nepatīk ravēt, govi nav slaucis ne reizi, un kopumā lauku darbi ir sveši. Bet Artūrs gribētu apgūt traktora braukšanu. Viņa hobijs ir filmēšanās, un viņam jau ir pieredze gandrīz 30 kino un reklāmas projektos kā masu skatu dalībniekam. Viņu iedvesmo riteņbraukšana un grāmatu lasīšana. Bērnībā mīļākais autors bija Žils Verns, bet šobrīd aizrauj literatūra par arhitektūru un zinātni. Artūrs ir brīvs puisis un jau paspējis noskatīt divas dāmas – "Lauku sētas" dalībnieces. Ja jaut kas te sāktos, tad te tas arī paliktu, jo esot ļoti grūti savienot dzīvi sētā ar reālo dzīvi ārpus šova. Intrigām gan Artūrs ir gatavs. "Ikdienā kašķus nepieļauju, esmu vienpatis un man nepatīk meklēt konfliktos. Bet, ja kašķis izvērtīsies, mācēšu atcirst ar vārdiem!"

Maija Apsāne no Dundagas Foto: Publicitātes foto

"Pašai bail atklāt, ko no manis varētu sagaidīt. Bieži sastrādāju nepatikšanas, un tad man milzīgs kauns," stāsta 32 gadus vecā Maija. Intrigas būs, jo nāksies pastāvēt par sevi, uzskata dalībniece, kurai vieglāk padodas komunikācija ar pretējo dzimumu, nevis sievietēm. Viņa ikdienā ir pārdevēja būvmateriālu veikalā. "Sākumā bijos no dalības "Lauku sētā", bet beigās vienalga esmu šeit. Baidījos no apziņas, ka visu safilmēto rādīs televīzijā, tomēr nodomāju – lai rāda. Kā būs, tā būs!" Pats labākais rezultāts būtu uzvara, tomēr Maija nevēlas skriet notikumiem pa priekšu, tāpēc viņas pirmais mērķis būtu neizkrist pirmajā izbalsošanā. Maijas raksturs strauji mainās. Viņa var jautroties par visu un jebkurā brīdī, arī darbu darot. No izdzīvošanas "Lauku sētā" Maija nebaidās, var taču dzīvot apmetnē mežā un atrast kādu ogu apēšanai. "Nedomāju, ka kaut kas ir neiespējams," drosmīga ir dalībniece, kuras hobiji ir mašīnizšūšana un šūšana. Maija ir aizņemta meitene, taču, kā pati saka, "Lauku sētā" viss var notikt.

Ivars Neilands no Alūksnes puses Foto: Publicitātes foto

"Nevar paredzēt, kāds būšu jau nākamajā minūtē," saka 30 gadus vecais Ivars Neilands no Alūksnes novada. Un patiesi viņš to parādīs "Lauku sētā" – būs gatavs gan kreklu mest nost, gan arī... bikses. Viņam patīk atjautīgi uzdevumi un izdzīvošanas elementi. Agrāk bijis jaunsargs, mācījies izdzīvot mežā, ugunskuru kurināt, meklēt ēdienu dabā. Ivars ir lauku puika, un nu jau septiņus gadus dzīvo laukos. Lauksaimniecība un buļļu, cūku audzēšana, darbs kūtī – tā ir viņa ikdiena. Ja nepieciešams, arī gaterī var strādāt. Būdams mierīgs un dažreiz pat noslēpumains, Ivars ātri spēj rast kontaktu ar cilvēkiem. "Nebāžos nevienam virsū, dzīvoju savu dzīvi." Ivars ir nosvērts, intrigas nekad nav vērpis. Romantisko attiecību robežas nepārkāps.

Mārīte Laugale no Liepājas puses Foto: Publicitātes foto

"Arī skolotāji var piedalīties šovos un darīt kaut ko traku," uzskata matemātikas skolotāja, 39 gadus vecā Marīte Laugale no Liepājas rajona. Ikdienā viņa pasniedz arī robotikas pulciņu: "Man patīk lodēt un činīt vadus!" Pēc Mārītes stāstītā, visi apkārtējie ir šokā, ka viņa nokļuvusi šovā. "Jā, darbā man ir savi rāmji un noteikumi. Bet ārpus darba varu būt arī dulla un izdarīt to, ko neviens no manis nav gaidījis, Piemēram, nokaut vistu un izvilkt visas iekšas ar baudu." Viņa arī zivis, ko pati saķer, ķidā. Šogad nopirkusi makšķeri, un makšķerēšana nu kļuvusi par hobiju. "Lauku sētā" gribējusi piedalīties jau sen, intrigas gan nevērps. "Tas nav manā stilā, nemeklēšu ne ar vienu kašķi". Bet... vai dalībnieku nodošana skaitās vai neskaitās intriga?

Marta Trūpa no Viļānu novada Foto: Publicitātes foto

"Esmu reizēm iedomīga, bet ļoti pozitīva," par sevi saka 20 gadus vecā Marta Trūpa no Viļānu puses. "Instagram" zvaigzne, lai gan sevi vēl tik skaļi par tādu nesauc: "Nesauktu vēl sevi par influenceri, bet miniinfluenceri gan. Ievietoju dažādas reklāmas instagramā un sadarbojos ar uzņēmumiem no Latvijas un ārzemēm," viņa skaidro. Marta reklamē apģērbu, skaistumkopšanu, pārtiku. Martai svarīgs tieši piedalīšanās process "Lauku sētā", lai gan negribētos tikt izbalsotai jau pirmajās nedēļās: "Tomēr es nenāku sēdēt vai gulēt, man patīk strādāt!" Lai izdzīvotu "Lauku sētā", gatava arī intrigām. Viņai nepatīk būt līderei, bet patīk darboties komandā.

Sandis Bārbals no Dobeles Foto: Publicitātes foto

"Es atnācu uzvarēt! Tam būs nepieciešamas arī intrigas, lai gan dzīvē neesmu intrigu vērpējs. Ja paziņām lūgtu mani raksturot, neko sliktu par mani nedzirdētu," teic 28 gadus vecais Sandis Bārbals no Dobeles novada. "Esmu kruts džeks, pozitīvs, izpalīdzīgs, akurāts un ar augstu atbildības sajūtu. Ja nezinu, paturu muti," tā viņš sevi raksturo. Dod priekšroku būt labam, bet, lai uzvarētu, ar to nepietiek, uzskata Sandis, kurš ikdienā ir mēbeļu galdnieks. Viņam patīk māksla, kokgriezumi, dizains un darbs ar kaltu. Uzvarot šovā, viņš gribētu atvērt savu darbnīcu. "Nepatīk štancēt kā konveijerā. Vēl neesmu uzdienējies līdz tam, bet gribētu sevi saukt par mākslinieku. Es varu uztaisīt mākslu no jebkā. Skaisti iekopt dārzu, māju uzcelt, izgatavot skaistu lietu – tas viss ir iespējams!" Lauku darbus pazīst kopš bērnības, kad lielākoties vasaras pavadītas tieši laukos. "Kā tīņa gados šie darbi krita uz nerviem! Tomēr tie devuši rūdījumu un palīdzējuši izsisties dzīvē."

