Iepazīsties! 13 brašuļi un čaklītes, kurus redzēsim jaunajā 'Lauku sētā'

Šovā "Lauku sēta", kas kanālā TV6 ar jauno sezonu būs skatāms jau no 2. oktobra, dalību uzsāk 13 kolorīti personāži – lauku darbu pazinēji un īsti pilsētnieki, mutes brūvētāji un klusie ūdeņi, meitenes ar spēcīgu krampi un vīri, kuri ir īsts spēks un daile.

Gaidot jauno "Lauku sētas" sezonu, jau vēstījām, ka šogad šovs filmēts saimniecībā pie jūras.

Raidījuma septītā sezona pirmo reizi šova vēsturē norisnāsies pie jūras. Kolorītas meitenes un spēcīgi puiši no visas Latvijas būs ieradušies īstenā Kurzemes sētā, Ģipkas ciemā, mājā ar interesantu nosaukumu – "Joki" – pie saimniekiem Ieviņas un viņas vīra Ainara.

"Kopumā mums gāja labi un interesanti, nevienu mirkli nenožēloju, ka piekritām dalībai "Lauku sētā". Ir iepazīti jauni cilvēki un nevar pateikt nevienu sliktu vārdu. Visi dalībnieki ir katrs ar savu raksturu, bet visi ļoti, ļoti forši! Savstarpējās intrigas gan ir dalībnieku darīšana, tur es nejaucos," par šovu un tā dalībniekiem teica saimnieki.

Bet nu iepazīsties ar visiem jaunās sezonas varoņiem!

Agnis Ruzga (28 gadi, Venstpils novads, Ziru pagasts)

Agnis ir automehāniķis un lauksaimnieks. Diezgan kluss un nosvērts. Viena bērna tēvs. Spontāni aizpildījis "Lauku sētas" anketu un nu ir nonācis šeit. Agnis ir aizrautīgs makšķernieks un auto entuziasts. Viens no Agņa talantiem ir aktiermeistarība. Venstpils novada amatieru teātrī darbojies astoņus gadus, bet te viņš gan nav atnācis tēlot. Agnis pats par sevi saka: esmu kluss, mierīgs, mazs un pūkains. Agnis uz šovu ir atnācis uzvarēt. Agņa idealā meitene būtu parasts lauku skuķis, tāda čakla saimniecīte, taču šovā nav nācis meklēt mīlestību, jo viņa sirds jau ir aizņemta. Agnim patīk gatavot – paša mīļākais ēdiens ir visa veida gaļa. Agnim nav īpašas stratēģijas "Lauku sētā", galvenais, lai viņa četrinieks ietu līdz finālam.

Guntars Drone (33 gadi, Smiltene)

Pēc profesijas galdnieks, taču galdnieka darbs nav viņu aizrāvis, šobrīd strādā celtniecībā un tad gan iet uz darbu ar prieku. Arī "Lauku sētā " gatavs uzcelt visdažādākās būves. Fano un seko līdzi visiem sporta veidiem, kur piedalās latvieši, mīļākais sporta veids hokejs, pēc tam basketbols, ar kuru arī aizraujas brīvajā laikā. Laimīgi precējies trīs bērnu tēvs, ģimenes cilvēks. Kāpēc šovs? Viņam gribējās pamēģināt kaut ko citādāku un to, kā ir būt otrpus kadram, nevis tikai redzēt, ko rāda pa televizoru. Galvenais ir šovā nevienu neapčakarēt un izdarīt darbus, saka Guntars. Savu vārdu vienmēr tur. Dzīves moto – viss, kas notiek, notiek uz labu. Vienmēr acīs teiks, ko domā, neko netēlos. Brangs un strādīgs vīrietis.

Sigita Valtere (29 gadi, Jelgava)

Krāšņa un ekstravaganta. Pēc profesijas tetovēšanas meistare, ir izmācījusies par frizieri, gēla nagu meistari, skropstu pieaudzēšanas speciālisti un konditoru. Kādreiz strādājusi par frizieri, bet viņai apnicis un viņa gribējusi pamēģināt kaut ko jaunu, tāpēc ir izmācījusies arī par konditoru, bet nav gribējusi nakts maiņas un darbu kolektīvā. Sigitai ļoti nepatīk strādāt kolektīvā, viņa nav bara cilvēks,ar kolēģiem viņai ir grūti sastrādāties. Sigitai ir sarežģīti darboties komandā, viņa ir līderes tips. Bijusi precējusies, laulība ilga 8 mēnešus. Bjušais vīrs bija 25 gadus vecāks. Sigita ir stipra un neatkarīga sieviete, viņai nepatīk rakņāties pa sava vīrieša naudas maku. Viņai ir garlaicīgi sēdēt mājās, apnicis vienmuļais režīms, tāpēc "Lauku sēta" ir liels izaicinājums: Sigita ikdienā guļ līdz 12.00 dienā, darbs viņai sākas aptuveni no vieniem dienā, šovā viņai miega bads. Sigitai kādreiz nepatika uzmanība un viņa centās izvairīties no tās, bet viņai visu laiku tiek pievērsta pastiprināta uzmanība, vienalga, kādā veidā – vai pozitīvā, vai negatīvā, bet tagad viņai patīk uzmanība. 40% Sigitas ķermeņa klāj tetovējumi, bet viņa plāno tos papildināt, lai sasniegtu aptuveni 80% no ķermeņa, atstājot brīvu vien sejas un dekoltē zonu.

Sintija Untāla (33 gadi, Cēsis)

Darbojas kā bārmene, viesmīle. Sintija viennozīmīgi ir mērķtiecīga, godīga un savu viedokli pie sevis neturēs. No lauku darbiem nav neviena tāda, ko Sintija nevarētu izdarīt, vienīgais, kas viņai varētu sagādāt grūtības, būtu celtniecība. Sintijai patīk iedot asumiņu, viņu var saukt par vienu no kareivīgākajām "Lauku sētas" dalībniecēm. Tādi vārdi kā "negribu", "nevaru", vai "nemāku" viņas leksikā nav. Sintija uzskata, ka cilvēks var izdarīt visu, protams, ja nav slinks. Sintija ir ļoti harizmātiska, viņa māk piesaistīt cilvēkus un viņai ļoti labi sanāk ar tiem komunicēt. Viņa darīs visu, lai uzvarētu!

Mārtiņš Akots (28 gadi, Skrundas novads)

Mārtiņš pagaidām atrodas valsts atpūtā jeb bezdarbniekos, bet vispār ir izmācījies par pavāru. Pavāra jomā sen nav strādājis, tamdēļ viss jau esot aizmirsies, taču, ja gadīsies pavāra loma, droši ko pagatavos. Mārtiņš saka, ko domā un ik pa laikam no viņa varēs dzirdēt visvairāk lamu vārdus. Viens no rupjākajiem dalībniekiem. Mārtiņš piedalās šovā, jo grib pierādīt, ka viņš var uzvarēt, ir tikai sevi jānoskaņo. Mārtiņš baidās nevis no darbiem, bet no meiteņu savērptajām intrigām, kādas noteikti būšot, bet viņš nav ap pliku pirkstu tinams un zinās ko darīt. Visgrūtāk viņam būs noturēt sevi rāmjos un nepavilkties uz lieliem konfliktiem. Viņš prot sevi aizstāvēt un saka visu, ko domā, neatkarīgi no dzimuma. Uzskata, ka viņam šeit nav neviena kokurenta. Uzvarēt varot ar pareizu darba organizāciju. Mārtiņš uzskata, ka darbi jādara tā, lai pašam prieks, nevis darīšanas pēc.

Kaspars Gendvils (26 gadi, Jelgavas novads)

Kaspars ir izbijis dzelzceļnieks, šobrīd nodarbojas ar dažādiem citiem darbiem – savu saimniecību un dažāda veida piestrādāšanām. Lauku darbi viņam nebūt nav sveši. Kaspars jeb Šarmantais vienmēr cenšas darbu izdarīt tik labi, cik vien to var izdarīt. Šovā gribējis piedalīties jau četrus gadus, bet darba grafiks, strādājot dzelzceļā, to neļāva. Lai gan Kaspars ārēji izskatās brangs vīrs, viņš baidās no pelēm un vienīgais darbs, kuru viņš atteiktos darīt, būtu peļu ķeršana. Viņš ir puika no laukiem, kurš pie darbiem jau no mazām dienām radināts. "Lauku sētā" plāno uzvarēt gan ar dunčiem, gan pa draudzīgo, gan arī, ja vajadzēs, kādam ceļu pāries. Šarms ir Kaspara trumpis un meistarstiķis, un viņš to māk pielietot. Viņš prot sadzīvot ar citiem un pievilināt cilvēkus, kā pats saka, varbūt ar tām ačtelēm vai ko, bet tā ir. Viņš pieliks visas pūles, lai uzvarētu.

Viljams Dāvidsons (33 gadi, Dundaga)

Viljams noteikti būs pamanāms tēls "Lauku sētā". Viņam gandrīz vienmēr pa rokai būs viņa mačete, kas veido gan viņa tēlu, gan reizēm palīdz darbos. Pēc izglītības viņš ir autoatslēdznieks, automehāniķis, taču ir darbojies dažādās citās jomās. Pabeidzot tehnikumu, viņa pirmais amats bija pavārs. Viņš bijis nometnes direktors Indijas džungļos, tāpēc lauku darbi viņam ies viegli. "Lauku sēta" kā šovs Viljamam patīk jau sen, un draugi aicinājuši pieteikties. Viņš nebaidās no darbiem, vienīgais, kas viņam nepatīk ir gari un plaši izstiepti darbi, kurus nevar paveikt ātri. Tādi darbi, kas prasa pacietību, jo tās Viljamam nav daudz. Viņa meistarstiķis ir īstajā brīdī pateikt īstās lietas.

Ingus Belanoška (32 gadi, Madona)

Ingus nāk no Madonas, taču dzimis jēkabpilietis. Viņš darbojas kā pārvaldnieks un visu darbu darītājs. No lauku dariem viņam vislabāk patiktu viss, kas saistīts ar mežkopību, iekopšanu, daiļdārzniecību. Viņu nebaida nekas, izņemot varbūt adīšana vai tamborēšana. Viņš šovā nolēmis vairāk ieņemt vērotāja pozīciju, būt neitrāls. Ingus nav tendēts uz konfliktiem, ja vien viņu pašu neaiztiek. Viņš pasaka savu viedokli acīs. Visiem jau tāpat neizpatiksi, uzskata Ingus.

Dana Gulbe (23 gadi, Talsi)

Dana nodarbojas ar fotogrāfēšanu. Dana ir mērķtiecīga un aktīva jauniete, viena no vislielākajiem stratēģiem šovā ir tieši Dana. Viņas lielākais bieds esot viņas mute, jo dažreiz viņa cilvēkiem pasaka kādu skarbāku vārdu, un tad tie apvainojas. No lauku darbiem viņai patīk darbi, kuri vairāk paredzēti puišiem. Viņasprāt, foršāk ir kaut ko uzcelt, sanaglot, nevis ravēt. Bet Dana ravēs. Dana ir apdomīga un gandrīz pirms katra sava soļa ir izdomājusi jau vairākus gājienus uz priekšu. Galvenais esot šovā nebūt sliņķim! Dana šova laikā sevi pierādīs kā labu stratēģi.

Iveta Krieviņa (Liepāja, 50 gadi)

Iveta uz "Lauku sētu" braukusi jau trīs gadus, šoreiz saņēma dūšu. Pagaidām ir mājsaimniece un audzina mazmeitas, kuras šova laikā atstājusi auklei. Šovā darīs to, ko saimniece liks, nebaidās no neviena darba, ne no ravēšanas, ne no kūts darbiem. Pati nodzīvojusi trīsdesmit gadus laukos. Viņas mesitarstiķis ir rokdarbi un, kā pati atklāj, viņa ir prasmīga adītāja. Rakstainas zeķes viņa plānojot uzdāvināt saimniecei, bet saviem konkurentiem sola uztamborēt stringus. Iveta ir aktīva un piedalās daudzos pasākumos. Nav kautrīga un šovā sevi parādīs no dažādām pusēm, kas liks pārējiem dalībniekiem brīnīties.

Linda Šamanska (Rīga, 25 gadi)

Linda, kā pati saka, nodarbojas ar dzīvi. Šobrīd no studijām paņēmusi pauzi un tikai strādā. Šovā viņa būs īsta skaistule un pilsētas meitene, jo visu savu dzīvi ir nodzīvojusi pilsētā un no lauku darbiem tā īsti neko nav darījusi. Šovs ir iziešana no savas komforta zonas, bet Linda cer, ka iemācīsies kaut ko jaunu, un tas būs viens liels piedzīvojums. Lindu šovam pieteica viņas mamma, jo viņas skatās šo raidījumu. Linda visvairāk baidās no saskares zivīm, viņa nevarētu tām pieskarties. Viņu biedē ilgošanās pēc mājām, saziņas ar draugiem un ilgas pēc telefona. Linda daudz ko neēd, tāpēc izdzīvošana šovā būs izaicinājums.

Juris Jakubanecs (30 gadi, Dobele)

Strādā metālapstrādes uzņēmumā. Šovā nolēmis piedalīties tāpēc, ka gribējis kādu odziņu savā dzīvē, kā arī paspīdēt. Viens no spilgtākajiem un atraktīvākajiem dalībniekiem, kurš nav ieradies viens, bet kopā rotaļu lāci, ko aizņēmies no draudzenes. Juris jeb Jurčiks ir jautrais gars un ik pa laikam viņam prāts nesīsies uz nedarbiem. Saimniecībā labprāt darītu neko, taču pierādīs sevi darbos. Negribētu dabūt pa muti, bet, ja dabūs, tad parādā nepaliks. Juris plāno uzvarēt ar shēmošanu. Jura meistarstiķis ir nepadoties. Viņš cīnās un iet uz uzvaru. Juris neatlaidīgi sevi pierādīs, neskatoties uz dažu dalībnieku attieksmi pret viņu.

Venēra Ronkauska (51 gads, Liepāja)

Viena no spēcīgākajām dalībniecēm. Mērķtiecīga, drosmīga, neatlaidīga. Šovam pieteicās tāpēc, ka viņai gribējās ko jaunu un interesantu piedzīvot. Šobrīd viņa nodarbojas ar namapsaimniekošanu. Jau pērn bija domājusi par dalību "Lauku sētā", bet nav varējusi apvienot ar darbu. Venēra visu dara pēc labākās sirdsapziņas. Viņai nepatīk vienmuļi darbi, patīk dinamiski – izdari un miers! Es noteikti nepīšu intrigas, saka Venēra. Viņu baida negodīga spēle. Ja viņa kādam nepatīk, tad lai pasaka acīs, viņa uzskata. Pati ir tieša un atklāta, reizēm tolerances pēc var kaut ko nepateikt. Atklāta spēle ir vispareizākā spēle. Venēra sevi pierādīs kā sportisku un azartisku sievieti.