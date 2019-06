Iepazīsties! Šova 'Saimnieks meklē sievu' jaunās sezonas desmit brašuļi

Šoruden pie televīzijas skatītājiem atgriezīsies iemīļotais attiecību šovs "Saimnieks meklē sievu", un pirmdienas, 17. jūnija, vakarā pulksten 21 kanālā TV3 varēs iepazīties ar desmit brašiem, staltiem, krietniem, strādīgiem un, kas svarīgi, brīviem saimniekiem, kuri gatavi iepazīties un atrast savu otru pusīti.

Pirmajā raidījumā šova vadītāja Baiba Sipeniece-Gavare apbraukās Latviju un skatītājus iepazīstinās tuvāk ar visiem saimniekiem.

Projekta veidotāji aicina dāmas nepalaist garām īpašo sēriju, jo izvēles iespējas būšot gana plašas – saimnieki pārstāv dažādas vecuma grupas no visas Latvijas. Viņi nodarbojas gan ar lopkopību, zivsaimniecību, dažādu dārzeņu audzēšanu, galdniecību, kā arī pieprot visdažādākos saimniecības darbus. Kas interesanti, šogad skatītājiem ir iespēja arī nobalsot par savu favorītu no plašā saimnieku pulka. To var izdarīt šeit.

Jau augustā šovā atgriezīsies tie pieci saimnieki, par kuriem dāmas būs izrādījušas vislielāko interesi un uzrakstījušas visvairāk vēstuļu. Ja šī interese būs abpusēja, dāmas dosies iepazīties ar saimniekiem dzīvē un šovā. "Delfi Izklaide" piedāvā iepazīties tuvāk ar visiem desmit censoņiem un jau laikus dāmām izdarīt savu izvēli.