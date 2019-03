Krievija beidzot publisko Sergeja Lazareva 'eirodziesmu'

Pēc ilgas gaidīšanas beidzot publiskota dziesma, ar kuru mūziķis Sergejs Lazarevs maijā starptautiskajā dziesmu konkursā "Eirovīzija" Telavivā pārstāvēs Krieviju.

Lazarevs konkursā startēs ar sirdi plosošo balādi "Scream", kuru producējis populārais kaimiņzemes dziedātājs Filips Kirkorovs. Dziesmu sacerējuši Dmitrijs Kontopuloss un Šārona Vona.

Tas, ka Krieviju "Eirovīzijā" pārstāvēs Lazarevs, bija zināms jau februāra sākumā, un viņš uzreiz kļuva par bukmeikeru favorītu uz uzvaru.

Tiesa, jaunākie dati liecina – pēc dziesmas publiskošanas un citu lielvalstu pārtāvju izziņošanas Lazareva izredzes uzvarēt pavisam nedaudz samazinājušās, tomēr viņš joprojām ir starp favorītiem.

Atgādinām, ka Lazarevs uz "Eirovīzijas" lielās skatuves sevi krāšņi pieteica 2016. gadā Stokholmā, kad viņš ar dziesmu "You Are The Only One" lielajā finālā ieguva trešo vietu.