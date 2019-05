Latvijas pārstāvji savā 'Eirovīzijas' pusfinālā palikuši 15. vietā

Pagājušajā nedēļā tika aizvadīts 64. starptautiskais dziesmu konkurss "Eirovīzija". Latvijas pārstāvji grupa "Carousel" startēja otrajā pusfinālā un diemžēl netika tālāk uz sestdienas finālu. Pēc konkursa izskaņas publiskoti balsošanas dati, kas atklāj vietu sadalījumu abos pusfinālos un finālā.

Publiskotie dati liecina, ka "Carousel" ar 50 punktiem savā pusfinālā 16. maijā palikuši 15. vietā.

Latvijas pārstāvji uzstājās ar piekto kārtas numuru un konkurēja ar Armēnijas, Īrijas, Moldovas, Šveices, Rumānijas, Dānijas, Zviedrijas, Austrijas, Horvātijas, Maltas, Lietuvas, Krievijas, Albānijas, Norvēģijas, Nīderlandes, Ziemeļmaķedonijas un Azerbaidžānas dziedātājiem.

No starptautiskās profesionāļu žūrijas Latvijas pārstāvji saņēmuši 13 punktus – 12 no Lietuvas un vienu no Moldovas. Savukārt TV skatītāju balsojumā kopumā iegūti 37 punkti.

Latvijas pārstāvjiem pa septiņiem punktiem ticis no Lietuvas un Šveices skatītājiem, seši punkti tikuši no Dānijas, pieci – no Itālijas un Azerbaidžānas, trīs – no Armēnijas un Ziemeļmaķedonijs, viens – no Norvēģijas.

Atgādinām, ka otrajā pusfinālā varēja balstot tikai tā dalībvalstis, kā arī Vācija, Itālija un Lielbritānija.

Savukārt Latvijas skatītāji savā pusfinālā 12 punktus atdevuši Krievijai, bet desmit – Lietuvai. Tikmēr Latvijas profesionāļu žūrija 12 punktus devusi Zviedrijai, 10 – Azerbaidžānai, bet astoņus – Nīderlandei. Sīkāk par otrā pusfināla rezultātiem var uzzināt šeit.

Otrajā pusfinālā visvairāk punktu ieguva un uzvarēja Nīderlandes pārstāvis Dankans Lourenss, kurš sestdien triumfēja arī konkursa lielajā finālā.