Magone Burka uzmirdzēs jaunā TV realitātes šovā

Jau pavisam drīz, 16. septembrī, kanālā "STV Pirmā!" startēs viens no šīs sezonas izaicinošākajiem TV projektiem – šovs "Slavenības. Bez filtra". Tajā uzmirdzēs trīs sabiedrībā zināmi cilvēki – projektā "Saimnieks meklē sievu" savulaik iepazītā Magone Burka, stiliste Žanna Dubska un modes lietpratējs Jaroslavs Barišņikovs. Šovs ļaus uzzināt visu par slavenību privātās dzīves noslēpumiem un gūt sen gaidītas atbildes par to, kāda patiesībā ir viņu ikdiena.

Kameras ik dienu sekos līdzi viņu gaitām, tāpēc viss, kas būs redzams ekrānā, notiks "bez filtra" – tie būs īsti notikumi un patiesas emocijas, "Delfi Izklaidi" informē šova veidotāji.

Kā svinēt dzīvi arī pēc 60? Kur vitālā pašmāju stiliste Žannas Dubska rod dzīvesprieku, cik piesātināta ir viņas darba diena un kāda ir Žanna, kad smalkie augstpapēžu apavi nomainīti pret mājas čībām? Ar kādiem izaicinājumiem pēc "iznākšanas no skapja" saskaras skandalozais modes eksperts Jaroslavs Barišnikovs, kāpēc viņam ir svarīgi legalizēt savas attiecības un kāpēc sabiedrībai joprojām ir tik grūti pieņemt netradicionāli orientētus pārus? Dzīve Latvijā pēc atgriešanās no ārzemēm – kādiem sarežģījumiem kopā ar ģimeni šobrīd iet cauri populārā šovu zvaigzne Magone Burka un vai viņa patiešām dzimtenē ieradusies uz palikšanu? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem gaismā cels jaunais realitātes šovs.

Šovā runās arī par sociāli nozīmīgām tēmām. Tā, piemēram, Jaroslavs, kurš šobrīd kardināli mainījis vizuālo tēlu, šovā būs redzams kopā ar savu draugu Kārli un atklās līdz šim nepubliskotas detaļas par abu iepazīšanos, arī to, kāpēc viņiem ir svarīgi apprecēties. Jaroslavs un Kārlis ļoti drosmīgi runās par savām attiecībām, satikšanos un to, kāda ir netradicionāli orientētu pāru dzīve Latvijā – šajā projektā viņi piedalās, lai parādītu, ka netradicionāli orientēti cilvēki ne ar ko neatšķiras no citiem.

Atraktīvā stiliste Žanna Dubska atvērs sava mājokļa durvis un plašāku sabiedrību iepazīstinās ne tikai ar savu bijušo vīru un demonstrēs, ka šobrīd izdzīvo savus "superīgākos gadus," bet skatītājiem sniegs arī vērtīgus un praktiskus padomus – kā atbilstoši ķermeņa tipam izvēlēties piemērotāko apģērbu, kā ar sievišķīgām viltībām noslēpt trūkumus un "defektu" pārvērst par spilgtu efektu. TV kameras būs klāt brīdī, kad Žanna vada lekcijas, sniedz stila konsultācijas slavenībām, apmeklē ballītes un publiskus pasākumus, kā arī veido populāros ierakstus savos sociālajos tīklos.

Magones Burkas dzīvesstāsts aktualizēs tik būtiskos jautājumus, kas uztrauc daudzas ārzemēs dzīvojošās ģimenes – kāda ir dzīve pēc atgriešanās Latvijā? Kā ģimenei, kura ārvalstīs baudījusi pārtikušu dzīvi, nodrošināt tikpat labus apstākļus arī dzimtenē? Turklāt realitātes šovs būs "gards kumosiņš" visiem Magones faniem. Tas beidzot ļaus uzzināt, kā viņa iekārtojusi savu mājokli, kādas viņai izveidojušas attiecības ar vīru, māti un citiem ģimenes locekļiem, atklās, kad dienasgaismu varētu ieraudzīt viņas grāmata, kā arī izgaismos pavisam pārsteidzošus faktus par Magones privāto dzīvi.

"Klausoties Magones Burkas dzīvesstāstu, es filmēšanas laukumā pirmoreiz raudāju," atzīstas realitātes šova producente Sandija Miezīte un piebilst, ka ir pārliecināta – īstās dzīves scenāriji ir daudz pārsteidzošāki un interesantāki, nekā režisora rakstīti seriāli.

"Slavenības. Bez filtra" televīzijā sievietēm "STV Pirmā!" un lietotnē "Shortcut" pirmizrādi piedzīvos pirmdien, 16. septembrī, pulksten 17.55. No pirmdienas līdz pat ceturtdienai ik vakaru pie skatītājiem nonāks trīs pavisam privāti attiecību stāsti par atpazīstamu personību ģimeņu priekiem, bēdām un problēmām.