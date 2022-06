Nedēļas cepiens: Horens un Elbakjans 'Preses klubā'

Šonedēļ par varenu šūmēšanos vietnē "Twitter" parūpējās multimākslinieks Horens Stalbe un "Ghetto Games" tēvs Raimonds Elbakjans. Viņi viens pēc otra paviesojās kanāla TV24 raidījumā "Preses klubs", kur cita starpā pauda savu redzējumu par Krievijas agresiju Ukrainā.

Lai arī TV24 veidotais "Preses klubs" ir apmēram stundu garš raidījums, kā ierasts, sociālajos tīklos ievērību gūst tikai īsi fragmenti – esence no visa teiktā. Tā noticis arī gadījumā ar Horenu un Elbakjanu, kuru teiktais par karu Ukrainā satracinājis daudzus. Situāciju portālam "Delfi" izgaismo abi kungi, TV24 vadība un mediju eksperts.

8. jūnija "Prese klubā" Horens klāstīja, ka, viņaprāt, ja karu kādam būtu izdevīgi apturēt, tad tas arī notiktu, taču tagad izdevīguma neesot. Viņš domā, ka par šo karu pilnīga informācija atklāsies tikai kaut kad nākotnē, bet šobrīd mēs visi saņemam vai nu Krievijas, vai Eiropas propagandu un "saprast objektīvo patiesību ir ļoti grūti". Horena teiktais satracinājis cilvēkus, sak, eksperts atradies! Tviterī izvērsās spraigas diskusijas par Horena piemērotību procesu komentēšanai.

Uztura speciāliste Ksenija Andrijanova Horena teikto nosauca par "verbālo caureju":

Ļ. cien. mediju pārstāvji! Prātu izpīpējošo cilvēku verbālā caureja nav viedoklis. Ekspertu viedokļu dažādība paredz dažādus, bet informētus un pamatotus viedokļus. Vēl, ja cilvēks ar muti prot dziedāt, tas vēl nenozīmē, ka jums jāklausās arī citas lietas, kas no viņa mutes nāk. https://t.co/Taak6deyd6 — K (@and_kse) June 9, 2022



Projektu vadītāja Ance Tarvida retoriski vaicā, kāpēc uz "Prese klubu" aicina tieši Horenu, un eksministres Golubevas padomniece Linda Curika piedāvā sev zināmo informāciju par viesu aicināšanas aizkulisēm. Viņa arī ironiski pauda lielu paldies TV24, ka, atšķirībā no sabiedriskā medija, te atrasti jauni un iedvesmojoši eksperti.

Nav daudz ekspertu, kas vēlas iet uz @RIGATV24 - iztiek ar tiem, kas izsakās par jebkuru jautājumu bez pierunāšanas un pārdomām par to, vai esi zinošs attiecīgajā jomā. Arī producēšanas ziņā - bieži aicina, bet nezini, kas būs citi eksperti un vai tēma būs tā, par ko esi zinošs. — curiha (@curiha) June 9, 2022



Tikmēr godalgotais komiķis Kalvis Troska vērš uzmanību, ka Horens ir ne tikai regeja, bet arī marihuānas cienītājs. Šī baudviela esot atstājusi sekas:

T'is what it is pic.twitter.com/7jfTRlGpzR — Kalvis Troska (@KalvisTroska) June 9, 2022



Horens portālam "Delfi" teic, ka ziņu medijus tikpat kā nelieto un savu viedokli formē no draugu – skandināvu, krievu un ukraiņu – stāstītā. Vaicāts, vai sevi jūt kā ekspertu kara jautājumos, viņš skaidro: "Es runāju no cilvēcības viedokļa. Šis karš ir jāaptur! Šis karš ir ļoti izdevīgs tiem, kas sēž augstos amatos, lielās varas var savu veco kara tehniku izmantot. Kā parasti viņi karo nevis savā teritorijā, bet ārpus," spriež Horens.

Viņš uzskata, ka vēsturiski krievi un ukraiņi ir ļoti saradojušies – visiem esot radi un draugi abās valstīs: "Šīs valstis ir ļoti vienotas, gan ukraiņi, gan krievi svin 9. maiju. Ir jāmeklē kaut kādi kopsaucēji, lai pārtrauktu nevainīgu cilvēku bojāeju, tas ir pats svarīgākais. Es neņemos analizēt karu, bet spriežu no cilvēcības viedokļa," uzskata mūziķis.

Savukārt dienu iepriekš pamatīgu šumēšanos radīja kustības "Ghetto Games" dibinātāja komentāri par Ukrainā notiekošo. Raimonds Elbakjans pārraidē 7. jūnijā sacīja, ka Ukrainas prezidents Zelenskis "nevienu reizi nav pateicis, ka grib, lai beigtu mirt cilvēki", taču "Delfi" centieni precizēt šāda izteikuma pamatu beidzās ar fiasko – īsā sarunā Elbakjans jūtami uzvilkās un ieteica noskatīties visu materiālu, jo tviterī ievietotais fragments esot izrauts no konteksta.

Man vienīgajai šķiet, ka kara speciālists un bruņojuma eksperts Raimonds Elbakjans, kurš šodien runāja TV24, dzīvo citā pasaulē? Zelenskis ne reizi neesot pateicis, ka viņam būtu svarīgi, lai beigtu mirt cilvēki? Un mēs visi Latvijā kultivējot cilvēku miršanu? Tiešām? pic.twitter.com/x6nCUP3PGG — Romija Andersone (@RomijaAndersone) June 7, 2022



"Mana doma bija tāda: kopš Ukraina ir sajutusi pasaules atbalstu, tā ir gatava iet nāvē par uzvaru, bet karā nav uzvarētāju, katru dienu cieš un mirst cilvēki," skaidro Elbakjans. Raidījumā viņš arī vēstīja, ka šis karš ir izdevīgs ieroču ražotājiem. Portālam "Delfi" Elbakjans argumentēja: "Krievijas amorālā rīcība sen ir pārvērsta biznesā, par dažu cilvēku rīcību maksā visa Eiropa – es, jūs, mūsu vecāki un tā tālāk."

Elbakjans tviterī ir pavērojis jandāliņu saistībā ar viņa izteikumiem, bet noprotams, ka pats tam lielu uzmanību nepievērš. Taču "cepiens" ir ne pa jokam. Piemēram, mārketinga speciālists Normunds Namnieks ietvītoja, ko no Elbakjana teiktā sapratis:

Elbakjans #Presesklubs ēterā stumj, ka viņš ir par mieru, ka Zeļenskim vajagot panākt mierizlīgumu, pēc tam jau vienosies kā atgūt teritorijas. Par visu varot vienoties, paņēmienu esot daudz, galvenais, nevajagot šaut. 🤧 — Normunds Namnieks 🎷 (@2N_ICEBOX) June 7, 2022



Uzņēmējs un politiķis Mareks Matisons steidz atzīmēt, kā Elbakjana performance pasniegta krievvalodīgajā portālā "Press.lv":

Kā saka - 2022.gada maijā vairāk nekā 200 000 krievu valodā lasošu medija patērētāju ielūkojušies PressLV.

Jūnijā lasītājus priecē šāds tovariščs Elbakjans..

Russkij mir. Made in Latvia.. pic.twitter.com/HjOCFaUpL3 — Mareks Matisons™ 🇱🇻 (@marruciic) June 9, 2022



Latvijas Auto asociācijas prezidents Andris Kulbergs, kurš pats ir biežs "Preses kluba" viesis, atsauc atmiņā Elbakjana ciešās saites ar "Saskaņu" un Nilu Ušakovu:

Elbakjans jau ar "pastaiga ar Ušakovu" filmu parādīja savu pozīciju. Bet nu muldēt un vēl kritizēt Zeļenski, kuru atbalsta 99% UKR iedzīvotāji un spriest virspusēji par to ko nezin .... ņjā...būtu labāk gājis streetball ukapāt https://t.co/DlIuoxtFb0 — Andris Kulbergs 🇺🇦🇱🇻 (@AndrisKulbergs) June 8, 2022



Bet žurnāliste Evita Puriņa un Eiropas Parlamentā strādājošais mūziķis Kārlis Būmeisters šķetina, vai Horena un Elbakjana paustais ir sabiedrībai vajadzīgs redzējums, un kādi ir principi "Prese kluba" viesu izvēlē.

Kļūdījos, rakstot, ka raidījums ir sab. pasūtījuma saturs. Tā bija iepriekš. Tagad šim valsts naudu dod Mediju atbalsta fonds. Šogad gandrīz 60k konkursā "sabiedriski nozīmīga satura veidošana un nacionālās kultūrtelpas stiprināšana".

Jautājums par nozīmību un atbildību paliek. https://t.co/DHNrCTFsi5 — Evita Puriņa (@evita_purina) June 9, 2022

Horens ir biežs PK viesis. Iepriekš bija vakcīnu eksperts un vairākreiz tur stastīja antivakseru sviestu. Tikpat faktos nebalstītu. Raidījuma vadītāji zina, ko aicina. — Evita Puriņa (@evita_purina) June 9, 2022

Kā TV24 izvēlas viedokļa paudējus "Preses klubā" Foto: Publicitātes foto



TV24 ir savs Ētikas kodekss, kurā cita starpā teikts, ka šī kanāla darbiniekam ir jākalpo sabiedrības interesēm, vienlaikus tas iestājas par viedokļu dažādību un pret cenzūru. TV24 programmu direktors Rūdolfs Ēķis "Delfi" skaidro, ka "Preses kluba" viesu izvēle ir redakcionālās politikas jautājums.

""Preses klubs" ir vieta dažādiem, nereti kontraversāliem viedokļiem, un viesiem nav jābūt attiecīgās jomas ekspertiem. Raidījuma viesi tiek iepazīstināti ar tēmām, kas tiks apspriestas raidījumā, taču tā ir viņu brīva izvēle, cik nopietni gatavoties attiecīgās tēmas izklāstam.TV24 nevar prognozēt viesa domas vienā vai otrā jautājumā, turklāt raidījums ir tiešraidē. "Preses klubs" ir viens no populārākajiem TV24 raidījumiem daudzējādā ziņā tieši tajā pausto viedokļu daudzveidības dēļ. TV24 kategoriski iestājas pret viesu viedokļa cenzēšanu. Konkrētie gadījumi pierāda, ka dzīvojam dažādu viedokļu sabiedrībā, un demokrātiskā valstī ir ļoti svarīgi uzklausīt dažādas sabiedrības grupas. Medija un raidījuma uzdevums ir veidot diskusiju sabiedrībā par dažādām tēmām," Horena un Elbakjana viesošanos raidījumā izskaidro Ēķis.

Arī pārraides vadītājs Sandijs Semjonovs uzskata, ka šādiem viedokļiem bija tiesības ēterā izskanēt: ""Preses klubā" katrs var izteikt savas domas, jo dzīvojam demokrātiskā valstī un necenzējam viedokļus. Šī nav nekāda ekspertu diskusija, bet viedokļu apmaiņa. Mēs pilnībā atbalstam Ukrainas tautu cīņā par valsts nedalāmību un neatkarību. Taču aicinām dažādu jomu un profesiju cilvēkus. Acīmredzot, arī šāds viedoklis ir sabiedrībā klātesošs un likuma ietvaros to cilvēkam ir iespēja paust. To nosaka Latvijas Satversme un vārda brīvība."

Mediju eksperts raidījumu nosauc par Haidparku Foto: DELFI



Rūdolfam Ēķim un žurnālistam Semjonovam ne līdz galam piekrīt komunikācijas zinātnes doktors un mediju eksperts Mārtiņš Kaprāns. Viņš TV24 Ētikas kodeksu pat nosauc par "vīģes lapiņu", bet pašu pārraidi salīdzina ar Haidparku Londonā, kas slavens ar savu oratoru stūrīti, kur uzstāties un runāt drīkst jebkurš cilvēks.

"Par savu naudu var atļauties jebkādas izpriecas, kamēr tās nepārkāpj likuma rāmjus. Raidījuma ētikas kodekss šajā gadījumā ir tāda neveikla vīģes lapiņa, lai imitētu žurnālistikas augstos standartus. Taču esmu dzirdējis, ka "Preses klubam" tiek piešķirti arī Mediju atbalsta fonda (MAF) līdzekļi. Lūk, tā jau problēma, jo vox populi (tautas viedoklis) – kas bieži var būt arī maldinošs – apkopošana vēl nenozīmē sabiedriski nozīmīga satura radīšanu, kam ir paredzēti MAF līdzekļi. Šis raidījums ar savu Haidparka stila tribīni varētu veiksmīgi pastāvēt arī bez MAF naudas. Tādēļ šo uzskatu par kārtējo piemēru, kad nelietderīgi tiek izmantoti MAF līdzekļi," vērtē Kaprāns.