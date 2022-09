Pašmāju seriāls 'Nemīlētie' atgriežas ar spraigu jauno sezonu

Populārais pašmāju seriāls "Nemīlētie" atgriežas pie skatītājiem ar piekto sezonu "Nolemtie 3", kur jau labi pazīstamie tēli kopā ar pavisam jauniem personāžiem vedīs pa sarežģītiem nodevības un draudzības, dzīvības un nāves, kā arī patiesības un melu līkločiem, portālu "Delfi" informē TV3.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jaunajā sezonā seriālam pievienosies virkne iemīļotu aktieru, kuru atveidotie tēli papildinās jau labi zināmo varoņu ansambli. Tēlu savstarpējās attiecības un kaislības skatītājiem liks aizturēt elpu, jo atriebības un nodevības motīvs seko ik uz soļa. Cauri saspringtiem un nervus kutinošiem notikumiem mīsies mīlestība un jauni jūtu uzplaukumi.

"Šosezon skatītājus sagaida negaidītas veco tēlu atgriešanās, kā arī jauni tēli. Ņemot vērā seriāla specifiku, ir jārēķinās ar to, ka daži tēli seriālu arī atstās. Būs ne tikai jauni stāsti, bet arī iespaidīgi konflikti, apšaudes un kaujas. Man šķiet, ka galvenais iemesls, kāpēc skatītāju šo seriālu ir iemīlējuši, ir tas, ka tēli ir līdzīgi mums – ar tādām pašām problēmām attiecībās un darbā. No savas puses mēs mēģinām panākt to, lai skatītājam ir interesanti, un viņu aizrauj gan tēli, gan sižeta pavērsieni," par jauno sezonu pastāstīja seriāla režisors Jurijs Djakonovs.

Seriālu, kā ierasts, caurvīs stāsts par mīlestību, sabiedrības morāli un spēju saglabāt cilvēciskās attiecības apkārt esošajā necilvēcīgajā vidē.

"Gribu pateikt lielu paldies fantastiskajai komandai – man ir liels prieks, ka seriāls ir tik skatīts un iemīļots. Piektā sezona būs ļoti dinamiska, ātra un piesātināta ar ļoti daudziem notikumiem, kas noteikti šokēs skatītājus," stāsta Artūra Vanaga lomas atveidotājs Edijs Zalaks.

Seriāls no 5. septembra skatāms straumēšanas platformā Go3; no 19. septembra kanālā TV3 no pirmdienas līdz ceturtdienai plkst. 21.10.