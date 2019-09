'Saimnieks meklē sievu': Pieci populārākie kungi un viņu izvēlētās līgaviņas

Pirmdienas, 2. septembra, vakarā kanālā TV3 startēja iemīļotais attiecību šovs "Saimnieks meklē sievu", un pirmajā epizodē no desmit brašuļiem tika atsijāti pieci populārākie saimnieki, kuri vasaras gaitā no dāmām saņēmuši visvairāk vēstuļu.

Pieci iznesīgi saimnieki ir uzsākuši savu ceļu pretim īstai mīlestībai – katrs saimnieks no daudzajām vēstuļu rakstītājām ir izvēlējies sev piecas potenciālās līgaviņas, kuras tiks aicinātas uz balli Dikļu pilī.

Līgavas būs sabraukušas no malu malām – gan īstas lauku dāmas, gan rūdītas pilsētas lēdijas. Tā, piemēram, kāda no viņām savā izskatā ir ieguldījusi pat deviņus tūkstošus eiro, savukārt kāda no viņām iepatikusies pat diviem saimniekiem vienlaikus.

Piedāvājam iepazīties tuvāk ar katra saimnieka piecām izraudzītajām līgaviņām.