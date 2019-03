Ukraina nākamgad atgriezīsies 'Eirovīzijā', ja vien tā nenotiks Krievijā

Ukrainas nacionālā raidsabiedrība aizvadītajā nedēļā paziņoja, ka valsts šogad netiks pārstāvēta starptautiskajā dziesmu konkursā "Eirovīzija". Nākamgad Ukraina gatava atgriezties konkursā, tiesa, ar vienu noteikumu – ja tas nenotiks Krievijā.

Jau vēstīts, ka Krieviju konkursā, kas maijā notiks Telavivā, šogad pārstāvēs Sergejs Lazarevs. Lai gan viņa "eirodziesma" vēl nav publiskota, bukmeikeri jau tagad viņam paredz lielus panākumus un, iespējams, pat uzvaru.

Pēc tam, kad vairāki nacionālās atlases fināla dalībnieki atteicās valsti pārstāvēt "Eirovīzijā", Ukraina nāca klajā ar paziņojumu, ka šogad konkursā vispār nepiedalīsies.

Vēlāk arī tika izplatīts paziņojums, ka nākamgad Ukraina atgriezīsies uz lielās "Eirovīzijas" skatuves, ja vien konkursu nerīkos Krievija.

Atgādinām, ka Lazarevs uz "Eirovīzijas" lielās skatuves sevi krāšņi pieteica jau 2016. gadā Stokholmā, kad viņš ar dziesmu "You Are The Only One" lielajā finālā ieguva trešo vietu.

Savukārt Ukrainas nacionālajā atlasē šogad uzvarēja dziedātāja MARUV, īstajā vārdā Anna Korsuna. Viņa ieguva tiesības pārstāvēt Ukrainu šīgada "Eirovīzijā", tomēr pēc sarunām ar mākslinieci aizvadītās nedēļas sākumā Ukrainas nacionālā raidsabiedrība NSTU paziņoja, ka nav spējusi vienoties ar MARUV, un abas puses apsūdzēja viena otru šī konkursa politizēšanā.

Vēlāk no dalības "Eirovīzijā" atteicās arī atlases fināla otrās un trešās vietas ieguvēji "Freedom-jazz girls band" un "Kazka", kā arī vēl viens fināla dalībnieks "Brunettes Shoot Blondes".

Atgādinām, ka Krievijas un Ukrainas nesaskaņas "Eirovīzijas" konkursa norisi aizēnoja arī pirms diviem gadiem. Krievija 2017. gadā uz "Eirovīziju", kas toreiz notika Ukrainas galvaspilsētā Kijevā, vēlējās sūtīt dziedātāju Jūliju Samoilovu.

Ukrainas Drošības dienests (UDD) aizliedza Samoilovai uz trim gadiem iebraukt valsts teritorijā, balstoties uz informāciju, ka dziedātāja ir pārkāpusi Ukrainas likumus, apmeklējot Krievijas okupēto Krimu, kur viņa 2015. gadā uzstājusies ar koncertu. Samoilova toreiz uz koncertu Krimā ieradās taisnā ceļā no Maskavas, tādējādi pārkāpjot Ukrainas likumdošanu, kas Krimā ļauj iebraukt tikai caur Ukrainu, līdz ar to Krievija 2017. gadā konkursā nepiedalījās.