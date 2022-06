Medicīnas fakultāte ir straujāk augošā un studentu pieprasītākā LU fakultāte, kas studētgribētājiem piedāvā piecas pamatstudiju un trīs augstākā līmeņa studiju programmas. Fakultātes absolventi var kļūt par ārstiem, māsām, farmaceitiem, radiogrāferiem (speciālisti radioloģiskajos izmeklējumos – red.) vai zobārstiem. "Šeit ir reāla Eiropas izglītības telpa: gan aktuāla mācību satura, gan pasniedzēju loka ziņā, arī trenažieri un prakses iespējas ir – ka vai nu! Galvenais, kas mums diezgan labi izdodas – iemācīt personalizētu pieeju," atzīst dekāns.

LU ir ļoti sakārtota studiju vide, un tā rada bāzi, no kuras MF studenti var atsperties. Īpaši uzteicams ir jaunais Akadēmiskais centrs Rīgā, Torņakalnā – Zinātņu māja Jelgavas ielā 3, kur fakultāte izvietojusies, ar fantastiski labu vidi: plašas telpas, ļoti labas laboratorijas, bibliotēka; tā ir arī skaista, gaiša vide, un cilvēki, kas iegriežas fakultātē, savā ziņā esot "inficējušies", un saka – gribot nākt pie studēt, studiju plusus uzskaita dekāns V. Folkmanis.

Apsteidzot laiku

Iepazīstinot ar pasniedzējiem, tiek uzsvērts, ka tie ir augstas raudzes: gan nozares praktiķi, gan zinātnieki, kas savās jomās zināmi visā Latvijā un pazīstami arī ārpus valsts, piemēram, kardiologs Andrejs Ērglis, endokrinologs Valdis Pīrāgs, arī infektologs Uga Dumpis, kura zināšanas cīņā ar koronavīrusu Latvijā ir pat valstiski svarīgas. Tas studentus iedvesmo gan mācīties, gan iesaistīties zinātnē. "Ārstu jau nevar sagatavot vienā vai divās dienās, ir vajadzīgs ilgs laiks, un ir jābūt labam sakausējumam ("fusion"): no pieredzes, no prakses iespējām, no zinātniskiem centieniem. Tas mūsu docētājiem ir," lepojas dekāns.

Savulaik, kad tika veidots studiju apmācības plāns, tā izveidē daudz darba ieguldīja ilggadējā fakultātes dekāne profesore Ingrīda Rumba-Rozenfelde, izmantojot Karolinskas (Zviedrija) universitātes pieredzi. "Esam "atspērušies" no ļoti labas programmas, tā ir papildināta, pateicoties dažādām inovācijām, ejot laika solī līdzi," stāsta V. Folkmanis. To, ka fakultāte aktualitātē pat apsteidz laiku, apliecina tas, ka īsi pirms Covid-19 pandēmijas tika izveidota jauna maģistra līmeņa studiju programma epidemioloģijā un medicīniskajā statistikā, ko vada epidemioloģe Liliāna Civjāne, kurai ir plaša pieredze – ilgus gadus strādājusi nozarē Vācijā un Izraēlā.

"Sākoties pandēmijai, uzreiz varējām intensificēt tēmu, iepazīstinot studentus ar jaunākajiem kovidpētījumiem, iesaistīt arī profesoru U. Dumpi. Varējam maksimāli izvērst iespējas praktiski palīdzēt apkarot pandēmiju, tajā iesaistījās arī studenti," atminas V. Folkmanis. Par šo darbu veselības ministrs pasniedzis atzinības rakstu LU. "Tas nozīmē, ka bijām gatavi palīdzēt vīrusa apkarošanā, jo šo programmu uzsākām pirms pandēmijas," lepns ir fakultātes dekāns.

Akcents uz prevenciju medicīnā

Sociālās pediatrijas programma ir speciāls mācību kurss, kuru māca dažādu jomu ārstiem, ne tikai pediatriem. "Pētām un izglītojam par to, kā sociālie faktori ietekmē slimības. Lielā mērā minimizējot negatīvos sociālos faktorus un palielinot pozitīvos, ir iespēja mazāk slimot. Veselības aprūpē vajadzētu likt lielāku akcentu uz preventīvo medicīnu, jo vieglāk ir nesaslimt, nekā saslimstot ārstēties. Studenti mācās, kā veicināt bērna attīstību, ja viņš ir saslimis. Bērna attīstība notiek neatkarīgi no tā, vai viņš ir slims vai vesels, tikai slimojot attīstība palēninās. Ja neviens hroniski slimu bērnu attīstību neveicina, bērni sāk atpalikt attīstībā. Šo nišu aizpildām gan ar zinībām, kā agrīni diagnosticēt bērna attīstības traucējumus, gan kā tos novērst," mācību kursa būtību skaidro V. Folkmanis.

Fakultātei ir iecere šai jomā apmācīt arī vecākus, lai tie paši mājās var palīdzēt bērniem augt un attīstīties. Konkrētajā programmā notiek sadarbība ar Minhenes Tehnisko universitāti un Minhenes bērnu centru, pārņemot vācu pieredzi, t.sk., arī par tālākizglītojošiem kursiem Montesori medīciniskajā pedagoģijā.

"Tas ir tilts no pedagoģijas uz medicīnu," saka dekāns. Pedagogs, nepārzinot individualizētu pieeju, turpina ar visiem bērniem strādāt vienādi, lai gan kolektīvā var būt arī hiperaktīvi bērni, kas nespēj pieteikoši ilgi noturēt uzmanību. Vai arī skolotājs var nepārzināt, kāda uztvere bērnam dominē – vizuāla vai dzirdes. Ir arī daudz bērnu ir arī ar autiskā spektra traucējumiem utt. "Te redzam Universitātes priekšrocību, ka varam sadarboties fakultāšu līmenī, sniedzot zinības arī pedagogiem, ne tikai topošajiem mediķiem," saka V. Folkmanis.

Viņš piebilst, ka fakultāte apzinās to arī kā ieguldījumu valsts nākotnē mūsu demogrāfiskajā situācijā, lai kvalitatīvi aprūpētu katru jaundzimušo, ļaujot bērniem dzīvē sasniegt augstu dzīves kvalitāti.