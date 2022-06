Studijas Teoloģijas fakultātē – soļi sava garīguma ceļā

LU Teoloģijas fakultātē, studējot teoloģiju un reliģijpētniecību, ir iespēja izzināt reliģiju tās dažādajos aspektos, sākot no reliģijas vēstures līdz šodienas dažādiem rituāliem un reliģiskai domai. Tikai LU TF ir iespējams studēt teoloģiju un reliģijpētniecību visos studiju līmeņos – bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās, stāsta LU Teoloģijas fakultātes dekāne Dace Balode. Īpašs jaunums ir pērn sāktā jaunā doktora studiju programma "Teoloģija un reliģijpētniecība". Tajā ir iekļauts starptautisks studiju modulis, kas izstrādāts kopā ar kolēģiem no Tartu Universitātes (Igaunija). Kopīgie semināri paplašina pieredzes un zināšanu apmaiņas telpu un veido akadēmiskus kontaktus pāri robežām. TF īstenotajās studiju programmās ir laipni aicināts studēt ikviens, neakarīgi no reliģiskās piederības. Maģistra un doktora studiju programmās var uzsākt studijas arī citu zinātņu absolventi, aicina dekāne.

Iemāca uzdot jautājumus

"Studijas šajā fakultātē man iemācīja ļoti būtisku lietu: teoloģijas uzdevums šajā pasaulē ir uzdot jautājumus, nevis sniegt viennozīmīgas atbildes. Tā, man liekas, ir viena no foršākajām lietām, ko var iemācīties fakultātē. TF ieliek brīnišķīgu fundamentālu humanitāro zinātņu pamatu, kas ļauj izprast pasauli, kurā mēs dzīvojam," secina TF absolvente Ilze Jansone, latviešu rakstniece un publiciste. Apgādā "Dienas grāmata" iznākušas sešas Ilzes Jansones grāmatas. Pērn pie lasītājiem nonāca grāmata "Laika rēķins" par Ilzi Šķipsnu sērijā "Es esmu", kas ir veltīta latviešu rakstniekiem. Šogad tika pārizdots 2010. gadā iznākušais I. Jansones debijas romāns "Insomnia" – pirmais mūsdienu latviešu romāns, kas veltīts lesbiešu identitātei un kura centrā ir stāsts par mīlestību un cilvēka garīgā "es" tapšanas procesu. Jansone raksta arī publicistiku dažādiem medijiem, piemēram, "Satori", "Punctum", "Rīgas Laiks".

Iemeslu, kas lika izvēlēties studijas Teoloģijas fakultātē, bijis daudz, atceras absolvente. Viena no Ilzes motivācijām bija saistīta ar to, ka vēlējusies iemācīties koinē – sengrieķu valodas dialektu, kurā sarakstīta Jaunā derība. "Vēl man ļoti interesēja kultūras vēsture. Jau vidusskolā biju kārtīgi salasījusies Nīči, un šķita, ka zinu visu. Ar tādu diezgan ateistiski kareivīgu noskaņojumu aizgāju studēt. Tieši bakalaura studiju laikā mainījās ļoti daudz – primāri pasaules skatījums. Ļoti, ļoti nozīmīgi padziļinājās perspektīva, un studijas man lika saprast, ka šī ir īstā vieta, kur esmu nonākusi. Tieši teologos iemācījos, kas ir teksts, kā ar tekstu būtu jāstrādā un kā pret to jāizturas. Par rakstniecību un rakstīšanu interesējos jau kopš vidusskolas laikiem, tāpēc teksts vienmēr bijusi mana kaislība, viena no dzīves centrālajām lietām. Studijas TF to, viennozīmīgi, pastiprināja," saka absolvente.

Studiju laikā ikvienam ir iespējams iesaistīties TF īstenotajos pētniecības projektos: veikt patstāvīgus pētījumus pētnieku komandā vai individuāli, sadarbojoties ar docētāju un citiem studentiem. Tiek pētīta reliģiskā prakse, kā arī uzskati, kas saistīti ar reliģiju un reliģisko organizāciju dinamiku. Studiju kursos tiek piedāvāts iepazīt dažādu reliģisko kopienu dzīvi, garīgā personāla darbu, veidot pētnieka prasmes. Fakultātē var apgūt senās valodas, tas dod iespēju pētīt tekstus to oriģinālvalodās. Mācību ekskursijās tiek iepazītas Latvijas reliģiskās svētvietas. Ilggadīgā tradīcija ir arī prakses nedēļa Sandbijā (Zviedrijā) ar iespēju iepazīt reliģisko organizāciju darbību sabiedrībā un veidot garīgu pieredzi dažādos uzdevumos. Populāras ir studentu konferences, tāpat arī ir iespēja piedalīties fakultātes veidotajās konferencēs, semināros un apmeklēt vieslekcijas. TF studējošie publicē savus pētījumus fakultātes izdotajā rakstu krājumā "Ceļš".

Būtisku pētījumu vieta

Jansone ir studējusi visos TF studiju līmeņos un 2013. gadā ieguva doktora grādu teoloģijā un reliģiju zinātnē. "Tieši studijās mani sāka interesēt dažādi citi jautājumi, kas saistīti ar sistemātisko teoloģiju, reliģijas filozofiju utt. Mans doktora darbs bija reliģijas filozofijā par franču rakstnieka Žorža Bataja (Georges Bataille) romāniem, kā šajos romānos tiek interpretēta Dieva nāve, ko nozīmē nāves jēdziens," stāsta absolvente. No 2010. līdz 2018. gadam Jansone strādāja fakultātē. Fakultātē viņa pasniedza vairākus kursus – "Feminisma teoloģija", "Dzimte un reliģija", "Ievads reliģijas psiholoģijā" u.c. "Tas man palīdzēja izkristalizēt skatījumu gan uz Latvijas akdēmisko vidi kopainā, gan to, kur šobrīd akadēmiskajā vidē ierādīta vieta humanitārajām zinātnēm, gan arī izkopt akadēmisko domāšanu, valodu," piebilst absolvente.