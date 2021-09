Kādas delikateses iedvesmo īstus gardēžus?

Ar sevišķi augstas kvalitātes produktu klāstu "Stockmann Delikatess" pulcē ļaudis kopā mieloties ar labu ēdienu un nostiprināt attiecības ģimenes, radu, draugu un kolēģu lokā. Uzlabojot attiecību kvalitāti, cilvēki uzlabo dzīves kvalitāti. Jo labākas ir mūsu attiecības, jo laimīgāk dzīvojam. Neviens vairs neapšauba, ka tam, ko mēs ēdam, ir milzīga nozīme. Par to ir pārliecināti arī Stockmann Delikatess klienti.

Gundega Skudriņa, pasākumu dizainere

Gundega un viņas "Skudras Metropole" rīko svētkus citiem jau vairāk nekā 20 gadus. Tās ir gastronomiskas performances, pop-up kafejnīcas, izrādes un izstādes. Arī pie mums – "Stockmann". Katrs viņas pasākums ir notikums, un katrs notikums Gundegai ir svētki. Un, kad Gundega nolemj sarīkot svētkus sev, arī tiem ir jābūt īpašiem. Ar īpašiem gardumiem un izsmalcinātām delikatesēm.

"Gatavojoties svētkiem, vienmēr gribas atrast kaut ko īpašu, kaut ko virs ikdienišķā, ar ko palutināt sevi un savus mīļos. Paust savas rūpes un mīlestību ar izciliem, izmeklētiem produktiem. Bagātināt svētku galdu, paplašinot gastronomiskās robežas. Šādos gadījumos es parasti dodos uz "Stockmann Delikatess", kur vienmēr var atrast kādas jaunas, inovatīvas kombinācijas un neierastas garšas pašā augstākajā kvalitātē. Vai tās būtu kādas izcilas šokolādes un izmeklētas tējas, vai arī interesantas garšvielas, tu zini, ka saņemsi cerēto un vēl pat nedaudz vairāk."

Andris Vanags, uzņēmējs un gardēdis

Andris ir dzīves izgaršotājs, kurš vienmēr tiecas uz pilnību, gan biznesā, vadot uzņēmumu "Sakret", gan ārpus darba laika, atjaunojot senus auto un dodoties pašu izcilāko austeru medībās. Ne vienmēr izdodas doties austeru tūrēs. Bet lieliska alternatīva ir "Stockmann Delikatess" īpaši izmeklēto austeru piedāvājums.

"Austeres ir nepārspēts akcents dzīves gastronomiskajā izbaudīšanā, un ar tām vajag mieloties īpašā laikā kopā ar īpašiem cilvēkiem. Iesaku šo delikatesi izgaršot regulāri, bet jo sevišķi – patlaban, kad mums nepieciešamas sajūtas, kas aizved ārpus ikdienišķā un tādējādi piešķir dzīvei īpašu vērtību. Un, protams, ir ļoti svarīgi tās iegādāties no uzticama tirgotāja. Es pats esmu devies īpašās austeru tūrēs uz Ziemeļjūru, lai atklātu austeru audzēšanu no pašiem pirmsākumiem. Taču, arī esot Rīgā, gribas sagādāt svētkus sev, ģimenei un draugiem. Tāpēc man patīk "Stockmann Delikatess", jo tur var iegādāties austeres ar zināmu izcelsmi no konkrētai ģimenei piederošām audzētavām. Katrai austerei ir sava garša un katrai ir savs stāsts. Lai patiesi izjustu austeru baudīšanas procesu, nepieciešama laba kompānija, gards vīns un pacilāts noskaņojums. Tad ceļojums bagātīgajā austeru pasaulē var sākties!"

Guna Bīlande, laikmetīgā uztura speciāliste

Guna zina pilnīgi visu par uzturu un tā ietekmi uz labsajūtu. Kā sertificēta uztura speciāliste viņa palīdz pilnveidot ēšanas paradumus gan pieaugušajiem, gan bērniem, savukārt viņas veselības centrs "ReCure" ļauj atjaunoties ķermenim. Ģimenes maltītēm viņa lielākoties izvēlas augstas kvalitātes augļus un dārzeņus, un "Stockmann Delikatess" viņu īpaši piesaista produkti no bioloģiskajām saimniecībām.

"Rūpēs par savu labsajūtu būtiskas ir dažādas dzīves izvēles, un viena no tām ir cilvēka dzīvesveidam atbilstoša pārtika. Nenoliedzami, uzturs ir viena no dzīves baudām, tāpēc svarīgi, lai tas būtu ne tikai vērtīgs uzturvielu izpratnē, bet arī garšīgs. Savai ģimenei visbiežāk gatavoju augu valsts produktos balstītas maltītes. Tāpēc man ir svarīgi, lai tām varētu iegādāties kvalitatīvus un bioloģiski sertificētus dārzeņus, interesantas vietējās sastāvdaļas, kā arī šad un tad – eksotiskus produktus no pārbaudītiem piegādātājiem. Augu valsts virtuves cienītājiem no "Stockmann" klāsta iesaku pamēģināt dārzeņu miltus, bagātīgo olīveļļu daudzveidību, kā arī kaņepju eļļu, kas satur vērtīgās omega-3 taukskābes."