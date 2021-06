2022. gadā ceļā plāno doties seriāla 'Draugi' tematiskais kruīzs 

Kamēr deviņdesmito gadu kulta seriāla "Draugi" ("Friends") atkalredzēšanās epizode daudzus iedvesmojusi pārskatīt vecās sērijas, citi publiski izziņo plānus, kas jau labu laiku turēti noslēpumā. Ceļojumu aģentūra "Fana World Travel" nākusi klajā ar paziņojumu, ka cer noorganizēt kruīzu, kurā visas aktivitātes būs par un ap slaveno seriālu, raksta ārzemju prese.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Kamēr veidoji plānoja "Draugu" atkalredzēšanos, mēs, seriāla fani no "Fana World Travel", plānojām kruīzu citiem faniem visā pasaulē," savā "Facebook" kontā paziņojusi aģentūra. Kruīzam dots arī tematisks nosaukums – "The One When They Went On a Cruise", norāda CNN.

Kā liecina pieejamā informācija, brauciens tiks organizēts ar "Celebrity Equinox", kas dosies ceļā 2022. gada 15. maijā, bet savus pasažierus krastā nogādās 21. maijā, vēsta "People". Kruīzs uzsāks savu kursu Fortloderdeilā, ASV, bet pa ceļam piestās vairākās ostās – tostarp Kīvestas, Kaimanu un Kozumelas salās.

Kruīzā būs iespēja doties 500 kvēlākajiem seriāla faniem un baudīt tematiskos kostīmu konkursus, jautājumu un atbilžu spēles, kā arī dažādas citas jautras aktivitātes. "Gatavojies ēst kā Džouijs, jokot kā Čandlers, gatavot kā Monika, iepirkties kā Reičela, ļauties jogai kā Fēbe un rakt kā Ross," vēstīts aģentūras mājaslapā.

Brauciena biļešu cenas variē no 1648 dolāriem (aptuveni 1400 eiro) līdz 3048 dolāriem (aptuveni 2500 eiro) jau ekskluzīvākā variantā. Cenā iekļauts arī bezmaksas internets, iespēja doties organizētās ekskursijās, kā arī augstākās klases dzērienu piedāvājums. Jāpiebilst gan, ka pagaidām nav apstiprināta kāda no "draugiem" piedalīšanos šajā kruīzā.

Īpašā atkalredzēšanās epizode pirmizrādi piedzīvoja 27. maijā "HBO Max" platformā. TV ekrānos seriāls "Draugi" tika demonstrēts no 1994. līdz 2004. gadam. Pēdējās sezonas noslēguma sēriju ASV vēroja vairāk nekā 52 miljoni skatītāju, padarot to par skatītāko seriāla epizodi divtūkstošo gadu sākumā.