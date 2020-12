Biogrāfiskajā filmā par Vitniju Hjūstoni galvenā loma uzticēta Naomi Akijai 

Pēc ilgiem meklējumiem beidzot atrasta aktrise, kas jaunajā kinolentē par Vitnijas Hjūstones dzīves līkločiem iejutīsies ikoniskās dziedātājas ādā. Tā būs Naomi Akija, raksta "The Hollywood Reporter".

"I Wanna Dance With Somebody" – izdzirdot šīs dziesmas meldiņu un skaisto Hjūstones dziedājumu, gurni teju paši sāk kustēties ritmiskās kustībās. Tuvākajā nākotnē šīs dziesmas nosaukums tiks pārcelts arī uz lielo ekrānu, tā nosaucot kinolenti, kas stāstīs par spēcīgās balss īpašnieces dzīvi. To režisēs Stella Megija, bet galvenajā lomā iejutīsies jau minētā Akija.

Britu aktrise iepriekš bijusi viena no galvenajām zvaigznēm filmā "Zvaigžņu kari: Skaivokera atdzimšana" ("Star Wars: Rise of Skywalker"). Šobrīd turpinās sarunas par viņas piedalīšanos "Sony" un "TriStar" veidotajā filmā, ar kuru skatītājus plānots iepazīstināt 2022. gada novembrī.

Filmas scenārija veidošana uzticēta "drēbes pazinējam" Entonijam Makartenam, kurš veidoja scenāriju arī grupas "Queen" biogrāfiskajai filmai "Bohēmista rapsodija" ("Bohemian Rhapsody"). "Mēs pavadījām lielāko daļu gada, lai atrastu piemērotu aktrisi," sacījusi režisore. "Naomi Akija mūs pārsteidza itin visa procesa gaitā. Mani aizkustināja viņas spējas uz skatuve, vienlaicīgi šajā ikoniskajā personībā ietverot arī lielu daļu cilvēcības."

Karjeras laikā Hjūstone tika pie sešām "Grammy" balvām. Dzimusi 1963. gada 9. augustā Ņūdžersijā, Vitnija Hjūstone bija radīta, lai mītu savu priekšteču taciņu un izpelnītos slavu, kļūstot par dziedātāju. 1985. gadā klajā nāca arī pirmais Vitnijas albums ar nosaukumu "Whitney Houston". Dziesmu izlase gandrīz tūlītēji kļuva par sensāciju. Nākamā gada laikā viņas singli "Saving All My Love for You" un "How Will I Know" palīdzēja viņai sasniegt topu virsotnes.

Noteikti jāpiemin arī viņas loma populārajā filmā "Miesassargs" ("Bodyguard"), kurā kameru priekšā viņa gozējās ar aktieri Kevinu Kostneru. Tajā gan viņa pārsteidza ar savu labo tēlojumu, gan ar kaverversiju dziesmai "I Will Always Love You", kas kļuva par hitu, iegūstot prāvu kaudzīti ar balvām. Vairāk par viņas dzīvi, nestabilo laulību, narkotikām, baumām par dēku ar labāko draudzeni un pāragro nāvi 48 gadu vecumā lasi šeit.

Filmas producēšanā, pārstāvot Vitnijas Hjūstones pusi, piedalīsies Peta Hjūstone, kā arī vairāki mūzikas producenti, piemēram, Klīvs Deiviss. "Naomi izpildījums bija iespaidīgs, man skrēja šermuļi pār kauliem," sacījis mūzikas producents. "Visās dziesmās tiks izmantota Vitnijas unikālā balss, savukārt Naomi lieliskā aktierprasme dos viņai iespēju profesionāli parādīt dziedātājas šarmu, spēku un, protams, privātās dzīves grūtības. Nevaru iedomāties labāku šīs lomas atveidotāju."

Savukārt Hjūstone piebildusi – kad runa ir par Vitniju un viņas atstāto mantojumu, dziedātājas talanta un daiļrades cienītāji teju pieprasa prefektu rezultātu. Ņemot vērā Vitnijas unikalitāti, ir neiespējami atrast perfektu atveidotāju, taču, izsverot visus par un pret, Naomi izcēlusies ar ļoti kvalitatīviem demonstrējumiem, kā arī milzīgo apņemšanos iemājot sievietē, kuru daudzi tik ļoti mīl, stāsta Hjūstone.

Šī Naomi Akijai būs lielākā loma viņas karjerā, norāda "The Hollywood Reporter".