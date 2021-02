Flirtējot par kvantu fiziku – kā Džūlija Robertsa nonāca seriālā 'Draugi' 

Pirms 25 gadiem uz ekrāniem nonāca viena no kulta seriāla "Draugi" populārākajām epizodēm – "The One After The Superbowl". Tajā galvenajiem varoņiem pievienojas citas šovbiznesa zvaigznes, tostarp šarmantā Džūlija Robertsa, kura, pēc seriāla veidotāju stāstītā, esot radošos veidos likusi Čandlera atveidotājam Metjū Perijam pierādīt, ka patiesi tieši viņa ir svarīga seriāla viešņa.

Epizode ar nosaukumu "The One After The Superbowl" skatāma seriāla 2. sezonā, taču pirmizrādi piedzīvoja 1996. gada 28. janvārī. Šo sēriju pēc izlaišanas noskatījās 52,9 miljoni daudzsēriju kinolentes fanu, tās atpazīstamību paceļot jaunos augstumos, raksta "Hollywood Reporter".

Teju stundas garajā epizodē (tā ir sadalīta divās daļās) seši galvenie varoņi sastopas ar citām izcilām šovbiznesa zvaigznēm – piemēram, Reičela un Monika cīnās par iespēju iet uz randiņu ar Briseles muskuļkalnu Žanu Klodu Van Dammi, kamēr, Krisa Aizaka novērota, Fēbe bērnu priekšā skandina dažādas savdabīgas dziesmiņas. Pa to laiku Džouijs izveido romantisku saikni ar kādu interesantu viņa talanta cienītāju Brūkas Šīldsas izskatā, bet Ross ļoti dīvainā vidē atkal satopas savu draugu – pērtiķi Marselu.

Jautāsiet, bet kur Čandlers Bings? Viņš pavada laiku, flirtējot ar savu bijušo klasesbiedreni, kura azotē paslēpusi negantu plānu viņam atriebties. Šo lomu veidotāji vēlējušies uzticēt tikai un vienīgi valdzinošajai Džūlijai Robertsai, kura nemaz tik viegli nav bijusi pierunājama. Slavenā aktrise uzstādījusi savus noteikumus, liekot pat Čandlera atveidotājam Metjū Perijam rakstīt eseju par kvantu fiziku.

Atzīmējot "The One After The Superbowl" pusapaļo jubileju un gaidot seriāla varoņu atkal redzēšanās epizodi, kas tiks publicēta "HBO Max" platformā šī gada martā, tās veidotāju komanda atklājusi interesantus faktus par Džūlijas Robertsas piesaistīšanu viešņas statusā. Piemēram, Maikls Borkovs atklājis, ka varones vārds (Sjūzija Mosa) patiesībā aizņemts no viņa dzīves – tā saukta arī Borkovam tuva draudzene.

Savukārt Kevins Braits norādījis uz to, ka Robertsu uzrunājuši nevis seriāla veidotāji, bet gan Metjū Perijs pats. "Uz viņa vēstuli Robertsa atbildēja: "Uzraksti man eseju par kvantu fiziku, un es to izdarīšu." Ja pareizi saprotu, Metjū patiešām to arī izdarīja, un jau nākamajā dienā nosūtīja eseju pa faksu."

Arī Marta Kaufmane, viena no seriāla veidotājām, uzsvērusi tieši Džūlijas Robertsas nepieciešamību. "Mēs zinājām, ka viņa piedos sērijai nepieciešamo odziņu. Viņas piekrišana deva lielisku sajūtu."

Taču vērts piebilst, ka Metjū Perija un Džūlijas Robertsas vienošanās neapstājās tikai pie nosūtītā faksa. Aleksa Džangla atklājusi, ka Robertsai pats Perijs šķitis ļoti apburošs. "Sarakstoties viņi daudz flirtēja," sacīja Džangla. "Robertsa viņam uzdeva dažādus jautājumus, piemēram, "Kāpēc lai es ar tevi ietu uz randiņu?" Un visi iesaistītie palīdzēja viņam paskaidrot, kāpēc atbildei vajadzētu būt pozitīvai."

Pēc viesošanās seriālā Robertsa un Perijs pārcēla savu romantisko saikni ārpus filmēšanas laukuma un turpināja satikties, raksta CNN. "Es atceros, ka viņa stāvēja pie filmēšanas laukuma un teica: "Čandlers ir tik smieklīgs!"" sacījis viens no scenārija veidotājiem Džefs Astrofs. "Un es saku: "Tos visus tekstus izdomāju es!" Nezinu, vai tad viņa arī iemīlējās Metjū, bet pēc tam viņi sāka satikties." "Insider" piebilst, ka šīs attiecības bija visnotaļ privātas un bez ilgas nākotnes.