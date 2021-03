Izziņotas BAFTA nominācijas – dominē 'Nomadland' un 'Rocks' 

Kinobalvu maratons turpinās ar jaunumiem no Lielbritānijas Kino un televīzijas mākslas akadēmijas (BAFTA), kas izziņojuši šī gada kandidātus – godalgu pretendentus. Starp nominētajām kinolentēm vairākās kategorijās lasāms Hlojas Žao filmas "Nomadland" un britu režisores Sāras Gevronas pusaudžu jeb tā saucamās "pieaugšanas filmas" "Rocks" nosaukumi.

Abas iepriekš minētās filmas nominētas balvai septiņās dažādās kategorijās. "Nomandland" atklāj stāstu par Fernu ("oskarotā" aktrise Frānsisa Makdormana), kura pēc darba zaudēšanas sapako mantas un sēžas pie busiņa stūres, lai kļūtu par mūsdienu nomadu – klejotāju un dzīvotu ārpus konvencionālās sabiedrības.

Bet "Rocks" galvenā varone ir tumšādaina britu meitene ar iesauku "Rocks". Viņu un viņas mazo brāli pamet māte, un abi bērni ir spiesti paši par sevi parūpēties, turklāt meitene ir nolēmusi visiem spēkiem slēpt notikušo, lai nenonāktu nepilngadīgo aprūpes iestādēs.

Filmas režisore scenāriju noskatījusi reālajā dzīvē, bet ar filmas tekstiem viņai palīdzējuši Londonas nomalēs sastaptie jaunieši. Kā raksta BBC, šī ir viena no autentiskākajām filmām par pusaudžu dzīvi Londonā pēdējo gadu laikā. "Sirdi plosošs, bet cerību pilns veltījums jaunības drosmei un izturībai," raksta britu kritiķi.

"Nomadland" un "Rocks" uz papēžiem min "The Father", "Mank", "Minari" un "Promising Young Woman", kas balvai nominētas sešās kategorijās. Savukārt "The Dig" un "The Mauritanian" cīnīsies par uzvaru piecās dažādās nominācijās. Balvas ieguvēji tiks izziņoti ceremonijā 10. aprīlī.

Jāpiebilst, ka 2021. gads BAFTA konceptā saucams par pagrieziena punktu. Aizvadītajā gadā nomināciju saraksts tika pamatīgi nokritizēts, uzsverot dažādības trūkumu. Veiktas izmaiņas gan balsošanas sistēmā, gan arī biedru sastāvā, kā rezultātā nominantu saraksts ir pavisam citādāks. Piemēram, uz labākā režisora godu pretendē četras sievietes, savukārt debijas filmas nominētas balvai arī citās kategorijās. Tāpat paplašināts nominēto filmu skaits – ja pagājušajā gadā tās bija 39 filmas, tad šogad šis gods piešķirts 50 kinolentēm.

Te, lūk, nomināciju saraksts!

Labākā filma:

"The Father"

"The Mauritanian"

"Nomadland"

"Promising Young Woman"

"The Trial Of The Chicago 7"

Labākā britu filma:

"Calm With Horses"

"The Dig"

"The Father"

"His House"

"Limbo"

"The Mauritanian"

"Mogul Mowgli"

"Promising Young Woman"

"Rocks"

"Saint Maud"

Labākā filma, kas nav uzņemta angļu valodā:

"Another Round"

"Dear Comrades!"

"Les Misérables"

"Minari"

"Quo Vadis, Aida?"

Labākā dokumentālā filma:

"Collective"

"David Attenborough: A Life On Our Planet"

"The Dissident"

"My Octopus Teacher"

"The Social Dilemma"

Labākā animācijas filma:

"Onward"

"Soul"

"Wolfwalkers"

Labākais režisors:

Tomass Vitenbergs (Thomas Vinterberg) – "Another Round"

Šenona Mērfija (Shannon Murphy) – "Babyteeth"

Lī Aizaks Čangs (Lee Isaac Chung) – "Minari"

Hloja Žao (Chloé Zhao) – "Nomadland"

Jasmila Žbanić – "Quo Vadis, Aida?"

Sāra Gevrona (Sarah Gavron) – "Rocks"

Labākais oriģinālscenārijs:

Tobiass Lindholms, Tomass Vitenbergs (Tobias Lindholm, Thomas Vinterberg) – "Another Round"

Džeks Finčers (Jack Fincher) – "Mank"

Emeralda Fenela (Emerald Fennell) – "Promising Young Woman"

Terēza Ikolo, Klēra Vilsone (Theresa Ikoko, Claire Wilson) – "Rocks"

Ārons Sorkins (Aron Sorkin) – "The Trial of The Chicago 7"

Labākā aktrise:

Bukky Bakray – "Rocks"

Radha Blank – "The Forty-Year-Old Version"

Vanesa Kērbija (Vanessa Kirby) – "Pieces of a Woman"

Frānsisa Makdormana (Frances Mcdormand) – "Nomadland"

Vunami Mosaku (Wunmi Mosaku) – "His House"

Alfre Vudarda (Alfre Woodard) – "Clemency"

Labākais aktieris:

Rizs Ahmeds (Riz Ahmed) – "Sound of Metal"

Čedviks Bousmens (Chadwick Boseman) – "Ma Rainey's Black Bottom"

Adaršs Guravs (Adarsh Gourav) – "The White Tiger"

Entonijs Hopkinss (Anthony Hopkins) – "The Father"

Mads Mikelsens (Mads Mikkelsen) – "Another Round"

Tahars Rahims (Tahar Rahim) – "The Mauritanian"

Ar pilnu nomināciju sarakstu iepazīsties šeit.