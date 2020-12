Kleopatras loma izraēlietei? Kritiķu nežēlastībā krīt aktrise Gala Gadota 

Jau kopš brīža, kad izraēliešu filmu zvaigznei Galai Gadotai uzticēta Kleopatras lomas atveide jaunajā kinolentē, viņas virzienā pavērsti daudzi neticīgi skatieni. Neskatoties uz to, aktrise stingri turas pie plāna šo lomu iznest līdz galam un to paveikt visaugstākajā līmenī, raksta raidsabiedrība BBC.

Kritiķi uzskata, ka senās Ēģiptes valdnieces lomai daudz piemērotāka būtu kāda arābu vai afrikāņu izcelsmes sieviete. "Pirmkārt, ja vēlamies būt faktuāli pareizi, Kleopatra bija maķedoniete," intervijā sacījusi Gadota, kuras aktiermākslu liela daļa pasaules jau Ziemassvētku laikā varēs novērtēt vienā no 2020. gada gaidītākajām filmām – "Brīnumsieviete 1984". "Mēs meklējām maķedoniešu aktrisi, kas varētu atveidot Kleopatru. Neatradām, bet es par šo lomu biju patiesi iedegusies!"

Diskusijas par šo jautājumu uzbangoja jau oktobrī, uzreiz pēc jaunumu publicēšanas sociālajās platformās. Žurnāliste Anna Flinta "The Guardian" rakstīja, ka Holivudas reprezentācijā šis ir solis atpakaļ, savukārt režisore Leksija Aleksandera, balstoties uz Kleopatras sejas rekonstrukciju, uzsvēra – nepieciešama tumšas ādas krāsas aktrise.

I don't know if I missed another announcement or if this is still about Cleopatra...but we already went through this, at great length, when Angelina Jolie and Lady Gaga competed for the role...remember, this is the last 3D image Smithsonian Egyptologists created of Cleopatra pic.twitter.com/AV177I3j8p



Gadota sacījusi: "Man ir draugi visā pasaulē, vienalga, vai viņi ir kristieši, musulmaņi, katoļi, ateisti, budisti vai ebreji… Cilvēki ir cilvēki. Ar šo lomu es vēlos dot prieku par Kleopatras atstāto mantojumu, godājot šo vēsturisko ikonu, kuru tik ļoti apbrīnoju." Aktrise arī uzsvērusi, ka ikviens ir laipni aicināts pats uzņemt savu filmu, un viņa darīs tāpat.

As you might have heard I teamed up with @PattyJenks and @LKalogridis to bring the story of Cleopatra, Queen of Egypt, to the big screen in a way she's never been seen before. To tell her story for the first time through women's eyes, both behind and in front of the camera. pic.twitter.com/k5eyTIfzjB