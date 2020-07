Radīta dokumentālā filma 'You Never Had It' par Čārlzu Bukovski 

Čārlzs Bukovskis bija viens no ievērojamākajiem ASV 20. gadsimta rakstniekiem un dzejniekiem, kura daiļdarbi plašu auditoriju sasniedza vien 1970. gados. Bukovska rakstīšana ietekmēja daudzus rakstniekus, dzejniekus un mūziķus, un tagad San Pedro skarbais dziesminieks parādīsies tāds, kāds vēl nekad netika redzēts.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Filmā "You Never Had It – An Evening with Bukowski", kuras pirmizrāde 7. augustā notiks vairākos virtuālajos kinoteātros, redzami arhīvu materiāli no itāļu producentes un žurnālistes Silvijas Bizio 1981. gada janvāra vakara intervijas Bukovska mājās. Viņu sarunai pievienojas arī citi, tostarp Bukovska topošā sieva Linda Lī Beila. Viņi smēķē cigaretes, dzer vīnu un ieslīgst dziļās sarunās par seksu, literatūru, bērnību un cilvēcīgumu.

Video, kas uzņemts U-matic kasetes formātā un šķita jau sen pazaudēts, Bizio no jauna atrada savā garāžā vairāk nekā 20 gadus pēc Bukovska nāves 1994. gadā. Papildus arhīva video "You Never Had It" redzami arī nesenāk uzņemti kadri, kur Losandželosas centrā Bukovskis skaļi deklamē savus dzejoļus, kā arī intervija ar Bizio par viņas pieredzi ar rakstnieku. Filmas nosaukums ir iedvesmots no Bukovska dzejoļa "Those Sons of Bitches" pēdējās rindiņas no 1972. gada kolekcijas "Mockingbird Wish Me Luck".